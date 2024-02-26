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Питерец.ру » Спорт » СКА на минорной ноте закончил регулярный чемпионат КХЛ, сенсационно проиграв команде, которую всегда обыгрывал – «Куньлунь Ред Стар»

СКА на минорной ноте закончил регулярный чемпионат КХЛ, сенсационно проиграв команде, которую всегда обыгрывал – «Куньлунь Ред Стар»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Журналист Сергей Микулик пошутил в своём Тг-канале, что ворота «Куньлуня» защищал Ла Зу Шин (Александр Лазушин).

Такого точно никто не ожидал: нужно очень сильно покопаться в истории встреч между СКА и «Куньлунем», чтобы отыскать хоть одну победу китайского клуба. «Питерец.ру» сумел это сделать и напоминает: в октябре 2020 года «Куньлунь» смог победить СКА в Санкт-Петербурге. Есть нюанс: в том матче тогдашний главный тренер СКА Валерий Брагин доверил защищать ворота Ярославу Аскарову.

И вот – поражение от «Куньлуня», да ещё и в заключительном матче регулярного сезона. К тому же матче важном, ведь невские армейцы вели борьбу за лидерство в Западной конференции, а сейчас уже известно: московское «Динамо» первенствовало на Западе.

После безголевого первого периода «Куньлунь» дважды поразил ворота Никиты Серебрякова (само появление которого на льду свидетельствовало о статусе игры!). Счёт открыл Колин Кэмпбелл (любители хоккея постарше могут помнить его полного тёзку, в 90-е тренировавшего «Нью-Йорк Рейнджерс» с Сергеем Зубовым), а на 37-й минуте забил Броссо.

На 13-й секунде третьего периода «Куньлунь» довёл свое преимущество до крупного, после чего наконец-то заработала атака СКА. Борна Рендулич и Александр Никишин сумели сделать счёт приличным, но подобные матчи только портят настроение перед началом плей-офф.

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