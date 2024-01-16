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Питерец.ру » Спорт » Гандбольный клуб "Зенит" проведет домашнюю встречу в рамках чемпионата России

Гандбольный клуб "Зенит" проведет домашнюю встречу в рамках чемпионата России

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Опубликовал: Вадик Котов
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На площадке Межвузовского учебно-спортивного центра в Санкт-Петербурге состоится захватывающий матч чемпионата России по гандболу

18 января на площадке Межвузовского учебно-спортивного центра в Санкт-Петербурге состоится захватывающий матч чемпионата России по гандболу. Гандбольный клуб "Зенит" примет команду "Каустик" из Волгограда.

Хотя "Каустик" находится на предпоследнем месте в турнирной таблице, этот коллектив всегда готов удивить и предложить серьезную борьбу. Петербуржцы сыграют на своей домашней площадке, что дает им дополнительную мотивацию для победы.

Начало матча запланировано на 19:30, и мы уверены, что болельщики "Зенита" будут поддерживать свою команду и создавать атмосферу напряженности и волнения.

Не пропустите этот захватывающий спортивный поединок и приходите поддержать свою любимую команду! Будет интересно и эмоционально!

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Комитет по спорту
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