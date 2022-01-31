ХК «СКА-Нева» - один из лидеров турнирной таблицы ВХЛ

Коллектив из Санкт-Петербурга в последних турах постарается занять первое место в турнирной таблице Высшей Хоккейной Лиге. В регулярном розыгрыше «СКА-Нева» проведет еще 6 матчей, после чего команду ожидают матчи на выбывание. Посмотреть спортивные прогнозы на эти и другие игры можно на портале Metaratings.

Хоккейный клуб «СКА-Нева» в последние три года завоевывал медали по итогам каждого розыгрыша Высшей Хоккейной Лиги. Перед этим сезоном перед командой ставились самые высокие цели, к которым коллектив движется большими шагами.

Питерский коллектив 27 и 29 января 2022 года проводил две домашних игры в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Первым соперником стал «АКМ», который отчаянно пытается войти в зону плей-офф. Но хоккеисты «СКА-Нева» порадовали своих болельщиков, одержав победу со счетом 9:1. Все три периода были выиграны с разницей в два и более гола.

Под горячую руку спустя два дня попал и «Тамбов», который без особой мотивации проводит остаток сезона. Хозяева не оставили ни единого шанса своим оппонентам, победив со счетом 7:0.

На данный момент «СКА-Нева» располагается на второй строчке турнирной таблицы Высшей Хоккейной Лиги. В активе команды 72 очка после 46-ти сыгранных туров. Питерский коллектив отправил в ворота соперников 181 шайбу, являясь самым результативным клубом чемпионата. Отставание от лидирующей «Югры» составляет 3 очка, однако у клуба из Санкт-Петербурга имеется одна игра в запасе. Следующие матчи в рамках домашней серии пройдут 31 января и 2 февраля против «Бурана» и «ХК Ростов» соответственно.