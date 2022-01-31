ента новостей

16:23
На Софийской овощебазе полицейские провели профилактический рейд
16:19
ХК «СКА-Нева» - один из лидеров турнирной таблицы ВХЛ
13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
13:03
В центре Петербурга избили врача скорой помощи
12:22
В Ленобласти Россельхознадзор запретил ввоз центнера заражённой муки
12:16
Итоги Всероссийского инклюзивного конкурса чтецов «Слушай, страна, говорит Ленинград!»
12:08
Выставка сестер Поповых Non-Human в Эрарте
12:04
На КАД между развязками с Ропшинским и Красносельским шоссе полностью перекроют движение
11:59
У нас дешевый бензин
10:45
Серджио Маттарелла переизбран президентом Италии на второй срок
10:42
Священник убит боевиками в Пакистане
10:40
Ким Чен Ын хочет, чтобы мир знал, что он все еще важен
10:36
Белый дом по-прежнему стремится к переговорам с Северной Кореей
10:27
В Ленобласти военнослужащий погиб от удара ножом на улице
10:17
В Ленобласти на пожаре обнаружены обгоревшие останки человека
10:05
В Петербурге награждены росгвардейцы, эвакуировавшие людей из горящего общежития
09:32
Противоковидных препаратов хватает
08:55
На «Кола» ограничат пропускную способность
08:46
Оставить их без газа
12:26
В топ-5 по иммунитету
11:41
Когда это не просто боль в горле
10:54
Коновалова арестовали
00:37
Турецкий «Анадолу Эфес» подтвердил, что является удобным соперником для «Зенита» в Евролиге
11:20
В Петербурге полицейский спас 3-летнюю девочку
10:45
Хиомара Кастро стала первой женщиной-президентом Гондураса
10:37
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода
10:13
Телефонный разговор Байдена с президентом Украины «не удался»
09:38
Власть снова проиграла
08:58
Запрещать криптовалюту не будут
08:24
Омикрон начал доминировать
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » ХК «СКА-Нева» - один из лидеров турнирной таблицы ВХЛ

ХК «СКА-Нева» - один из лидеров турнирной таблицы ВХЛ

0
53
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
В отсутствии Континентальной Хоккейной Лиги питерских поклонников хоккея радует «СКА-Нева»

Коллектив из Санкт-Петербурга в последних турах постарается занять первое место в турнирной таблице Высшей Хоккейной Лиге. В регулярном розыгрыше «СКА-Нева» проведет еще 6 матчей, после чего команду ожидают матчи на выбывание. Посмотреть спортивные прогнозы на эти и другие игры можно на портале Metaratings.

Хоккейный клуб «СКА-Нева» в последние три года завоевывал медали по итогам каждого розыгрыша Высшей Хоккейной Лиги. Перед этим сезоном перед командой ставились самые высокие цели, к которым коллектив движется большими шагами.

Питерский коллектив 27 и 29 января 2022 года проводил две домашних игры в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Первым соперником стал «АКМ», который отчаянно пытается войти в зону плей-офф. Но хоккеисты «СКА-Нева» порадовали своих болельщиков, одержав победу со счетом 9:1. Все три периода были выиграны с разницей в два и более гола.

Под горячую руку спустя два дня попал и «Тамбов», который без особой мотивации проводит остаток сезона. Хозяева не оставили ни единого шанса своим оппонентам, победив со счетом 7:0.

На данный момент «СКА-Нева» располагается на второй строчке турнирной таблицы Высшей Хоккейной Лиги. В активе команды 72 очка после 46-ти сыгранных туров. Питерский коллектив отправил в ворота соперников 181 шайбу, являясь самым результативным клубом чемпионата. Отставание от лидирующей «Югры» составляет 3 очка, однако у клуба из Санкт-Петербурга имеется одна игра в запасе. Следующие матчи в рамках домашней серии пройдут 31 января и 2 февраля против «Бурана» и «ХК Ростов» соответственно. 

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

10-10-2012, 21:20
Гандболисты Питера заняли второе почетное место
7-03-2019, 19:58
«Университет-Нева» обыграл в Уфе аутсайдера
9-03-2020, 23:47
Гандбольная «Нева» размялась в Уфе перед серией плей-офф со СКИФом
10-12-2019, 22:54
Гандбольная «Нева» уверенно одолела «СГАУ-Саратов» после неудачи в Перми
19-05-2019, 18:14
«Университет-Нева» проиграл полуфинал «Чеховским Медведям»
17-05-2021, 21:32
«Нарвская застава» стала победителем Чемпионата высшей лиги по регби-7

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
70
Вчера, 13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
0
539
28-01-2022, 10:37
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода
0
180
26-01-2022, 10:15
В Ленобласти водитель иномарки погиб после лобового столкновения с фурой
0
340
20-01-2022, 15:20
В Ленобласти при столкновении грузовиков один человек погиб и один получил травмы
Наверх