В Овсянниковском саду состоялся шахматный турнир: у профессионалов победил Олег Гаврилов

Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга отметила прекрасную солнечную погоду, которая стояла во время проведения «Кубка Овсянниковского сада по шахматам», прошедшего на открытом воздухе 14 июня. Мероприятие проходило в рамках сезона шахматных турниров в парках и садах Центрального района. «Питерец.ру» знает, что ранее подобные соревнования проводились в Овсянниковском саду уже шесть раз.

Организаторы разделили участников на две группы – в первую вошли серьёзные игроки, во вторую – любители древней игры. В категории «А» 39-летний Олег Гаврилов весьма уверенно выиграл, набрав 7 очков. Вторым стал 18-летний Владимир Шкуратов, отставший от победителя на пол-очка. Интересно, что текущий рейтинг ФИДЕ Гаврилова примерно на 200 пунктов выше, чем у Шкуратова.

Рейтинг-фаворитом турнира в Овсянниковском саду был гроссмейстер Максим Новик, который с прошлого года представляет Литву. Именно Новик, по сообщению сайта ФШР, выиграл прошлый турнир, но на этот раз прибалт просрочил время – прямо как Дин Лижэнь в одной из партий матча в Астане с Яном Непомнящим. Поражение от Дмитрия Дмитриева отбросило Новика на пятое место.

Тройка победителей у любителей такая – Юрий Бегунов, Эрик Куус и Артём Давидчук.