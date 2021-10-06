СКА не пропустил в двух матчах чемпионата КХЛ подряд

Матч с «Витязем» 27 сентября наглядно показал уязвимость обороны СКА. Покинувший петербургскую команду Миро Аалтонен пополнил свой лицевой счёт тремя ассистентскими баллами, а победный для клуба из Московской области буллит исполнил Индрашис.

«Питерец.ру» обращает внимание, как быстро тренерский штаб СКА извлёк уроки из проигрыша «Витязю», да ещё с пятью пропущенными в основное время шайбами. Во встрече с «Трактором» удалось отыграться со счётом 0:3 и выиграть буллитную серию. Заменивший Ларса Юханссона в начале второго периода Вячеслав Аскаров лишь раз сплоховал, когда свой первый буллит исполнял челябинец Гика (вторую свою попытку чех реализовать не смог).

Уязвлённое самолюбие могло помочь Юханссону «засушить» уже два матча подряд. Сначала шведский голкипер нейтрализовал нападение «Нефтехимика» (Дэн Сектон в этом сезоне пока не блещет, набрав 5 очков 10 матчах до поражения от СКА). После этого шведский голкипер СКА отстоял «на ноль» уже в игре с «Локомотивом», отразив 19 бросков ярославцев.