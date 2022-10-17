Старт НХЛ. В центре внимания - Артемий Панарин, бывший игрок питерского СКА

В начале октября стартовал очередной регулярный чемпионат НХЛ. Главная лига мира приковывает внимание огромного количества хоккейных болельщиков, многие из которых не просто смотрят матчи, но и заключают пари на результаты поединков. При выборе букмекера, бетторы зачастую исходят из наличия у него системы вознаграждения. Например, у БК фонбет бездепозитный бонус составляет 500 рублей: кто же откажется от бесплатной ставки?

Российский вингер Артемий Панарин свой четвертый сезон в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» начал в качестве одного из лидеров команды.

В трех первых матчах регулярного сезона, против «Тампы», «Миннесоты» и «Виннипега», левый крайний набрал 6 (1+5) очков - таким образом, нынешний график «Хлебушка» составляет 2 балла за игру.

В двух из трех сезонов за «Синерубашечников» российский нападающий выбивал под сотню очков (95 в 2019/20 и 96 в 2021/22), и, вполне вероятно, что в нынешней «регулярке» заветная сотня ему все-таки покорится.

До начала своей карьеры в НХЛ, Артемий Панарин выступал за клубы КХЛ «Витязь», «Ак Барс» и СКА.

Карьера в Санкт-Петербурге выдалась наиболее плодотворной: 103 очка за 3 сезона.

Кроме того, в 2015 году форвард вместе со СКА завоевал Кубок Гагарина.