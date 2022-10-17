ента новостей

11:21
Большинство петербуржцев и жителей Ленобласти почти не пользуются наличными деньгами
11:07
Предприниматели подготовили свыше 15 предложений по внесению изменений в городские правила благоустройства
10:40
Учителя могут использовать WhatsApp
10:39
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля
10:33
В Петербурге в ходе конфликта мужчине стреляли в спину
10:20
Популярность идей Путина растет
10:19
В центре Петербурга задержан дебошир, стрелявший из аэрозольного пистолета
10:16
В Ленобласти маршрутка столкнулась с автомашиной пожарных
10:08
Старт НХЛ. В центре внимания - Артемий Панарин, бывший игрок питерского СКА
09:47
В Ленобласти столкнулись две легковушки и большегруз
09:29
Уганда объявляет о трехнедельном карантине из-за роста числа случаев лихорадки Эбола
09:27
Дети мобилизованных получат льготы
09:08
В Ленобласти грузовик "Вольво" насмерть сбил пожилую женщину
19:44
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
19:28
В Петербурге задержан 17-летний молодой человек, подозреваемый в обмане пенсионерки
19:18
В Петербурге задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбое
18:28
Выставка «Трактат о женщине женского пола»
18:26
Конкурс «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!!!»
18:23
В Ленобласти прошли встречи-концерты для мобилизованных
18:18
В Ленобласти задержаны двое подозреваемых в убийстве мужчины
18:18
«Можно подать рапорт о состоянии здоровья»: омбудсмен Агапитова о неправомерном призыве петербуржцев на фронт без медицинского обследования
15:04
Выставка «М. – СПб.»
12:36
В Ленобласти лже-сотрудники пенсионного фонда лишили пенсионерку накоплений
12:28
По факту ДТП с мотоциклистом на Каменноостровском проспекте возбуждено уголовное дело
12:23
В Ивангороде пенсионерка отдала аферистам 200 тысяч рублей
12:16
В Петербурге пьяный мужчина с балкона обстрелял детскую площадку
22:49
В Петербурге мотоцикл после ДТП с «Рэндж Ровером» вылетел на тротуар и сбил пешеходов
16:48
Сад Мариинского дворца закрывается на зимний период
16:47
Выставка «Сложное в простом»
16:46
В Ленобласти следователи устанавливают обстоятельства гибели человека в результате пожара
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Старт НХЛ. В центре внимания - Артемий Панарин, бывший игрок питерского СКА

Старт НХЛ. В центре внимания - Артемий Панарин, бывший игрок питерского СКА

0
38
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Google
Старт НХЛ. В центре внимания - Артемий Панарин, бывший игрок питерского СКА

В начале октября стартовал очередной регулярный чемпионат НХЛ. Главная лига мира приковывает внимание огромного количества хоккейных болельщиков, многие из которых не просто смотрят матчи, но и заключают пари на результаты поединков. При выборе букмекера, бетторы зачастую исходят из наличия у него системы вознаграждения. Например, у БК фонбет бездепозитный бонус составляет 500 рублей: кто же откажется от бесплатной ставки? 

Российский вингер Артемий Панарин свой четвертый сезон в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» начал в качестве одного из лидеров команды. 

В трех первых матчах регулярного сезона, против «Тампы», «Миннесоты» и «Виннипега», левый крайний набрал 6 (1+5) очков - таким образом, нынешний график «Хлебушка» составляет 2 балла за игру. 

В двух из трех сезонов за «Синерубашечников» российский нападающий выбивал под сотню очков (95 в 2019/20 и 96 в 2021/22), и, вполне вероятно, что в нынешней «регулярке» заветная сотня ему все-таки покорится.          

До начала своей карьеры в НХЛ, Артемий Панарин выступал за клубы КХЛ «Витязь», «Ак Барс» и СКА. 

Карьера в Санкт-Петербурге выдалась наиболее плодотворной: 103 очка за 3 сезона. 

Кроме того, в 2015 году форвард вместе со СКА завоевал Кубок Гагарина.

Все по теме: хоккей
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-07-2019, 17:47
Богатый «рейнджер» Артемий Панарин
29-01-2016, 20:45
Артемий Панарин — новичок года по версии тренеров НХЛ
28-10-2014, 16:15
Ковальчук, Панарин и Чудинов вошли в окончательную заявку сборной России
18-04-2018, 14:17
Овечкин и Панарин бьются в Кубке Стэнли
27-04-2015, 12:38
Артемий Панарин твёрдо решил уехать в НХЛ и не подпишет новый контракт со СКА
12-11-2014, 13:40
Панарин и Чудинов — лауреаты октября в КХЛ

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
39
Сегодня, 10:16
В Ленобласти маршрутка столкнулась с автомашиной пожарных
0
40
Сегодня, 09:47
В Ленобласти столкнулись две легковушки и большегруз
0
46
Сегодня, 09:08
В Ленобласти грузовик "Вольво" насмерть сбил пожилую женщину
0
230
15-10-2022, 22:49
В Петербурге мотоцикл после ДТП с «Рэндж Ровером» вылетел на тротуар и сбил пешеходов
Наверх