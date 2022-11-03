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Питерец.ру » Спорт » «Зениту» осталось провести четыре игры до большого перерыва

«Зениту» осталось провести четыре игры до большого перерыва

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Опубликовал: Вадик Котов
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«Зениту» осталось провести четыре игры до большого перерыва

Российский футбол готовится уйти на достаточно долгий перерыв. Таблицу РПЛ по-прежнему возглавляет санкт-петербургский «Зенит», которому, похоже, ничто не способно помешать осуществить выигрыш очередного золотого комплекта медалей. На чемпионство «Зенита» делают ставку многие болельщики. Однако, прежде чем заключать пари, можно проверить свои знания, не рискуя деньгами. На «Рейтинге Букмекеров» есть список БК, использующих такой акционный ивент, как демо-счет: https://bookmaker-ratings.ru/bookmakers-homepage/bukmekery-s-demo-schetom/

Питерцам в нынешнем году осталось провести только четыре матча. 

5 и 12 ноября команда сыграет в рамках РПЛ против, соответственно, «Ахмата» (дома) и московского «Торпедо» (в гостях).    

А 16 и 27 ноября «Зениту» предстоят поединки в Кубке России по футболу. Сначала подопечные Сергея Семака в гостях встретятся с воронежским «Факелом», а закроют сезон культовым поединком с московским «Спартаком»: эта встреча пройдет в Санкт-Петербурге. 

Сергей Семак уже говорил о том, что команда не намерена терять очки ни в одном из турниров, в которых принимает участие. 

После большого перерыва свой первый поединок «Зенит» проведет 5 марта - в рамках РПЛ, дома, с «Нижним Новгородом». 

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