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Питерец.ру » Спорт » «Динамо» Крикунова опять проигрывает, «Спартак» Знарка снова побеждает

«Динамо» Крикунова опять проигрывает, «Спартак» Знарка снова побеждает

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
khl.ru
Тройка Вадима Шипачёва на этот раз сумела набрать очки, а в «Спартаке» блистал Йори Лехтеря.  

Центрфорвард «Спартака» Йори Лехтеря наглядно доказывает СКА, какого игрока лишился петербургский клуб. Сегодня финский нападающий «Спартака» очень быстро открыл счёт в обещавшем стать зрелищном матче с «Салаватом Юлаевым», тот же Лехтеря поставил и победную точку – 5:3. Победной для «красно-белых» стала шайба шведского защитника Эмиля Юсе после удаления уфимца Евгения Бирюкова. Так Олег Знарок реабилитировался за два стартовых поражения. Впереди у «Спартака» - три домашние игры, при этом СКА сыграет в Москве с командой Знарка 17 сентября.

А вот столичное «Динамо» проиграло уже третий матч подряд. Динамовский коллектив, который тренирует 70-летний Владимир Крикунов, сегодня встречался с «Локомотивом» и проиграл со счётом 2:3. При этом наконец-то смогли набрать очки лидеры динамовской атаки – Дмитрий Яшкин забил, а Вадим Шипачёв и Дмитрий Кагарлицкий отметились результативными передачами. «Питерец.ру» заметил, что все трое этих нападающих побывали и на скамейке штрафников (Яшкин набрал 4 минуты штрафа).

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