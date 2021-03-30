ента новостей

23:54
Губочан и Мак организовали победный гол словаков в ворота сборной России
16:54
Выставка «Сквозь века»
16:50
Дом-музей Ф. И. Шаляпина станет «домом» для комиков в начале апре-ля
16:14
В Петербурге пенсионер перевел аферусту 300 тысяч рублей
16:00
Новым генеральным директором «ВКонтакте» стала Марина Краснова
14:49
Выставка «Сад Камней»
14:43
Выставка «В ПОТОКЕ СВЕТА»
14:30
В Петербурге студентке сняли порчу за 41 тысячу рублей
13:50
В Историческом парке пройдет выставка о русском «Нике Вуйчиче» 19 века
13:45
В Петербурге покажут премьеру концерта «Теория противоположностей» со звездами мюзиклов
12:03
На развязке КАД с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса на пять месяцев перекроют одну полосу движения
11:56
Михаил Романов поздравил с наступившим профессиональным праздником работников культуры Санкт-Петербурга
09:23
Свиные копытца для Африки
09:02
Зачем продавали абонементы?
20:39
Выставка «Длиною в 100 лет»
20:33
Выставка работ Антона Телятникова - «Радио Шансон»
20:29
Выставка работ Анатолия Ашенбехера - The SLEEPER / «СПЯЩИЙ»
20:23
Выставка работ Аллы Давыдовой «Veduta»
19:31
#МыВместе: Сборной команде Санкт-Петербурга по плаванию передали 50 комплектов парадной спортивной формы
19:27
В четвертом туре Чемпионата России по регби-7 победила петербургская команда ZASTAVA
19:22
Фестиваль спортивных видов танца состоялся в онлайне
15:52
В СПбГМТУ открыта Фабрика процессов
15:48
В Петербурге откроется передвижная выставка Русского географического общества
15:47
Выставка «Корона Российской империи»
15:46
Анна Мигицко: «Ребята заражают своей первозданностью, подлинностью, энергетикой, горящими глазами»
10:47
Кто недоволен работой?
09:57
Такси подорожает?
00:53
«Зенит» ожидаемо пробился в «Финал шести» волейбольной Суперлиги
01:07
ЦСКА и «Локомотив» будут играть седьмой матч, в котором определится соперник СКА в Кубке Гагарина
19:30
В Ленобласти кинологи ЗВО провели первый этап конкурса «Найти и обезвредить»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Губочан и Мак организовали победный гол словаков в ворота сборной России

Губочан и Мак организовали победный гол словаков в ворота сборной России

0
12
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
Бывшие футболисты «Зенита» поучаствовали в решающем взятии ворот Шунина.

Перед матчем со сборной Словакии в отборочном турнире чемпионата мира важно было исключить шапкозакидательские настроения. Отечественные любители футбола не забыли поражение от команды Марека Гамшика на Евро – 2016, хотя сейчас бывший полузащитник «Наполи» выступает за куда более скромный «Гётеборг». Да и в матче с российской сборной Гамшика не было даже на скамейке: сейчас у словаков другие звёзды. И одна из них открыла счёт: защитник «Интера» Шкриньяр отличился в первом тайме, при этом явно сплоховала наша оборона.

Во второй половине встречи команда Станислава Черчесова отыгралась: защитник ЦСКА Марио Фернандес смог поразить ворота Куцяка. А в победном для словаков голе поучаствовали Томаш Губочан и Роберт Мак, которых не нужно представлять торсиде «Зенита». Забив, российская сборная сразу же снова оказалась в положении догоняющих: Мак, получив мяч от Губочана, сделал счёт 2:1. Под занавес матча Александр Головин мог превратить во взятие ворот скидку Артёма Дзюбы, но счёт не изменился.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

8-06-2019, 22:35
Дзюба забил 4 мяча в ворота Сан-Марино, счёт – 9:0
6-10-2017, 11:31
Мак и Шкртел подвели сборную Словакии в Шотландии
4-09-2016, 22:14
Роберт Мак и сборная Словакии обидно уступили англичанам в отборе на ЧМ - 2018
15-06-2016, 17:04
Гамшик опроверг игровую модель Слуцкого в первом тайме матча Россия — Словакия
7-09-2016, 15:38
Жулиану помог сборной Бразилии победить Колумбию в отборочном матче ЧМ — 2018
29-04-2014, 13:32
Сборная России примет словаков на «Петровском»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
292
22-03-2021, 10:36
В Ленобласти на трассе "Сортавала" произошло смертельное ДТП
1
303
18-03-2021, 13:00
Cерьезное ДТП в Металлострое
0
417
11-03-2021, 15:03
В Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта
0
980
24-02-2021, 11:37
В Ленобласти школьный автобус попал в ДТП
Наверх