Губочан и Мак организовали победный гол словаков в ворота сборной России

Перед матчем со сборной Словакии в отборочном турнире чемпионата мира важно было исключить шапкозакидательские настроения. Отечественные любители футбола не забыли поражение от команды Марека Гамшика на Евро – 2016, хотя сейчас бывший полузащитник «Наполи» выступает за куда более скромный «Гётеборг». Да и в матче с российской сборной Гамшика не было даже на скамейке: сейчас у словаков другие звёзды. И одна из них открыла счёт: защитник «Интера» Шкриньяр отличился в первом тайме, при этом явно сплоховала наша оборона.

Во второй половине встречи команда Станислава Черчесова отыгралась: защитник ЦСКА Марио Фернандес смог поразить ворота Куцяка. А в победном для словаков голе поучаствовали Томаш Губочан и Роберт Мак, которых не нужно представлять торсиде «Зенита». Забив, российская сборная сразу же снова оказалась в положении догоняющих: Мак, получив мяч от Губочана, сделал счёт 2:1. Под занавес матча Александр Головин мог превратить во взятие ворот скидку Артёма Дзюбы, но счёт не изменился.