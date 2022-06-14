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Питерец.ру » Спорт » Александр Беглов принял баскетбольный «Зенит»

Александр Беглов принял баскетбольный «Зенит»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
bc-zenit.com
Петербургский баскетбольный клуб одержал историческую победу в Единой Лиге ВТБ.

Если в США чемпионов НБА принимает президент, то баскетбольный «Зенит» удостоился приглашения к губернатору Санкт-Петербурга. Повод более чем серьёзный – команда, которую тренирует испанец Хавьер Паскуаль, выиграла финал Единой Лиги ВТБ у доселе практически непобедимого ЦСКА. Первый же выход в финал обернулся триумфом «Зенита», выигравшего серию со счёта 1–3.

По справедливому замечанию Беглова, петербургские любители баскетбола ждали подобного триумфа 30 лет: «Питерец.ру» напоминает, что в начале 90-х годов чемпионат выиграл «Спартак» Владимира Кондрашина. И сразу же после этого в отечественном баскетболе наступила практически непрерывная доминация ЦСКА. Петербургский губернатор отметил и вклад Паскуаля, отметил Беглов и генерального спонсора чемпиона Лиги ВТБ – ПАО «Газпром».

Игрок «Зенита» Андрей Зубков отметил, что ключевой в изматывающей финальной серии с ЦСКА стала пятая игра. Ведь «Зенит» был в шаге от поражения в финале, однако смог «по заказу» выиграть важнейший матч, после чего ход финала поменялся.

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