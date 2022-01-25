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Питерец.ру » Спорт » Только Самонов, Гусев и Марченко попали в итоговую заявку на Олимпиаду, Кузьменко – запасной

Только Самонов, Гусев и Марченко попали в итоговую заявку на Олимпиаду, Кузьменко – запасной

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
khl.ru
Похоже, теперь «базовым клубом» для сборной России стал ЦСКА?  

Сразу семь представителей ЦСКА вошли в окончательный списков участников зимней Олимпиады (Федотов, Нестеров, Григоренко, Слепышев, Плотников, Андронов и Карнаухов). На фоне московских армейцев представильство армейцев с берегов Невы выглядит скромнее – лишь трое. «Питерец.ру» рад, что хотя бы три игрока СКА точно поедут на Олимпиаду – 2022 (если не вмешается форс-мажор, конечно). Счастливчиками, которые смогут побороться за олимпийское золото, стали голкипер Александр Самонов и два форвард – Никита Гусев и Кирилл Марченко. Есть ещё и список «запасных», и в нём фигурирует Андрей Кузьменко.

А ведь в расширенном списке «сборников» хоккеистов СКА было предостаточно, и не все восприняли непопадание на Олимпиаду спокойно. Антон Бурдасов уже делает в интернете намёки в виде цитат, что навело СМИ на мысль о недовольстве Бурдасова исключением из олимпийской заявки.

Специалисты уже прикидывают роль отдельных игроков в игровой системе Алексея Жамнова. Самонов видится запасным вратарём, хотя Федотов и Билялов практически лишены опыта игры за национальную команду. Марченко и Гусев могут войти в два ударных звена, центрфорвардами в которых будут Шипачёв и Анисимов.

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