«Зенит» в Лиге Чемпионов – 2020/2021: полный провал

«Питрец.ру» заметил, что на фоне неудач российских клубов в нынешней Лиге Чемпионов (лишь «Краснодар» занял третье место в своей группе, а «Зенит» и «Локомотив» не попали даже в Лиге Европы) СМИ начали вспоминать, что в плей-офф ЛЧ выходили «даже» «Лестер» с «Аталантой». Поклонники «Зенита» могут вспомнить и «Лейпциг», который «вместо» «Зенита» прошёл дальше в главном европейском клубном турнире.

Не удалось «Зениту» и одержать хотя бы одну победу в лигочемпионском групповом турнире: мотивация у «Боруссии» оказалась сильнее. Несмотря на то, что не участвовали в матче 6-го тура с «Зенитом» такие важные для дортмундской команды фигуры, как Эрлинг Холанд и Мануэль Аканджи, «Боруссия» выиграла со счётом 2:1.

Любопытным оказалось отсутствие в стартовом составе «Зенита» Артёма Дзюбы. Накануне своей незавидной ролью полузащитника публично возмутился Себастьян Дриусси, и Сергей Семак немедленно передвинул строптивого аргентинца в атаку. Дриусси даже забил, хотя отличиться «Себе» помог рикошет от защитника гостей.