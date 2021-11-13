ента новостей

00:21
«Зенит» обыграл «Олимпиакос» в очередном туре баскетбольной Евролиги
11:07
СПбГМТУ представил свои разработки на инновационном форуме
11:01
В Петербурге пенсионерка отдала лжеполицейскому более миллиона рублей
10:53
Китайский лидер Си Цзиньпин готов к виртуальной встрече с Байденом.
10:48
В медалистку Олимпийских игр Суни Ли брызнули из перцового баллончика
10:37
В Петербурге задержали подозреваемых в краже денег у пенсионерки
10:03
Как справиться с ковидом?
09:38
На медпомощь выделили больше
09:00
Общепит поддержат
19:31
В Ленобласти увековечили память лётчиков Росгвардии
19:29
Разводку Ладожского моста перенесли на сутки по погодным условиям
10:41
В Петербурге аферисты выманили у преподавателя СПбГУ около 300 тысяч рублей
10:35
В Петербурге задержала двух мужчин, обманувших пенсионера
10:31
Начиная с 12 ноября съезжать с КАД на проспект Энгельса и Новоприозерское шоссе придётся на 800 метров раньше
10:29
Тик-токеры прошли очередные испытания в рамках 3 сезона патриотического реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить»
08:48
Бизнес начинает адаптироваться
08:21
Путин не хочет терять рейтинг
08:01
Кто будет отвечать за отказ от вакцинации?
18:11
Лучшие любительские театральные коллективы наградили в Петербурге
18:08
На Васильевском острове Санкт-Петербурга отреставрируют дом Чубакова
18:05
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке теплохода «Меритус» и теплохода «Маринус»
10:25
Биткоин рекордно взлетел
09:58
Назначили нового главу комитета
09:14
Этот продукт блокирует коронавирус
16:09
Открытие «Катка у моря»
16:02
XVII «Городской молодежный день донора» стартует в Санкт-Петербурге
16:00
В Ленобласти трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
10:38
В Ленобласти сосед по палате оставил пенсионера без 7 тысяч рублей
10:33
Как правильно питаться в ноябре?
10:29
В Ленобласти иномарка сбила школьницу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «Зенит» обыграл «Олимпиакос» в очередном туре баскетбольной Евролиги

«Зенит» обыграл «Олимпиакос» в очередном туре баскетбольной Евролиги

0
4
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
euroleague.net
Команда Хавьера Паскуаля вернулась в зону плей-офф в турнирной таблице.  

Пока «Зенит» смотрится лучше двух других российских представителей в розыгрыше Евролиги. «Питерец.ру» сравнивает: ЦСКА наконец-то смог победить (после ужасной серии поражений с минимальной разницей удалось обыграть «Маккаби»), а УНИКС чередует победы и поражения.

А вот «Зенит» пока только радует своих поклонников. Петербуржцы продлили свою победную серию в продолжающемся регулярном чемпионате Евролиги, обыграв дома «Олимпиакос». Ранее коллектив Хавьера Паскуаля последовательно одолел «Басконию» и грозный «Анадолу Эфес».

«Олимпиакос», который тренирует Георгис Барцокас, перед встречей с «Зенитом» сам выиграл в Евролиге трижды подряд. Барцокас выставил такую стартовую пятёрку: Уолкап, Дорси, Папаниколау, Везенков и Фалль. Борьба получилась упорной: греческий клуб отставал, но смог догнать «сине-бело-голубых» во второй половине. Однако заключительная четверть сложилась в пользу «Зенита», итоговый счёт – 84:78. Самыми результативными у победителей стали Фрэнкэмп (16 очков) и Бэрон (14 очков).

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

13-03-2021, 01:25
Баскетбольный «Зенит» проиграл «Олимпиакосу» в матче Евролиги «-14»
8-10-2021, 00:11
После фиаско с «Астаной» баскетбольный «Зенит» одолел в Евролиге «Жальгирис»
18-01-2018, 23:31
Швед и «Химки» разгромили «Олимпиакос» в 19-м туре Евролиги
3-02-2017, 15:27
ЦСКА и УНИКС проиграли в 21-м туре Евролиги
21-12-2020, 23:04
Баскетбольный «Зенит» и ЦСКА в Евролиге проиграл, и Хвостова надолго потерял
29-04-2017, 00:22
«Реал» вышел в «Финал четырёх» Евролиги, «Олимпиакос» сравнял счёт в серии с «Эфесом»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
211
9-11-2021, 10:29
В Ленобласти иномарка сбила школьницу
0
206
8-11-2021, 14:37
В Ленобалсти иномарка улетела в кювет
0
191
8-11-2021, 12:49
Смертельное ДТП на Приморском шоссе
0
171
8-11-2021, 12:08
В Петербурге в ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей
Наверх