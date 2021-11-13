«Зенит» обыграл «Олимпиакос» в очередном туре баскетбольной Евролиги

Пока «Зенит» смотрится лучше двух других российских представителей в розыгрыше Евролиги. «Питерец.ру» сравнивает: ЦСКА наконец-то смог победить (после ужасной серии поражений с минимальной разницей удалось обыграть «Маккаби»), а УНИКС чередует победы и поражения.

А вот «Зенит» пока только радует своих поклонников. Петербуржцы продлили свою победную серию в продолжающемся регулярном чемпионате Евролиги, обыграв дома «Олимпиакос». Ранее коллектив Хавьера Паскуаля последовательно одолел «Басконию» и грозный «Анадолу Эфес».

«Олимпиакос», который тренирует Георгис Барцокас, перед встречей с «Зенитом» сам выиграл в Евролиге трижды подряд. Барцокас выставил такую стартовую пятёрку: Уолкап, Дорси, Папаниколау, Везенков и Фалль. Борьба получилась упорной: греческий клуб отставал, но смог догнать «сине-бело-голубых» во второй половине. Однако заключительная четверть сложилась в пользу «Зенита», итоговый счёт – 84:78. Самыми результативными у победителей стали Фрэнкэмп (16 очков) и Бэрон (14 очков).