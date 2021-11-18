Евролига: «Зенит» победил «Альбу, а ЦСКА рассыпался в заключительной четверти в Барселоне

Баскетбольный «Зенит» продолжает побеждать в матчах регулярного чемпионата Евролиги. На этот раз повержена «Альба», которую «Питерец.ру» считает аутсайдером Евролиги. Берлинский клуб до приезда в Санкт-Петербург выиграл всего лишь три встречи (у «Фенербахче», «Црвены Звезды» и «Жальгириса»). «Сине-бело-голубые» имели за плечами трёхматчевую победную серию, последовательно обыграв «Басконию», «Эфес» и «Олимпиакос».

«Зенит» довольно уверенно победил «Альбу», показав хорошую игру в защите (гости не смогли забить и 70 очков). Блеснул в составе победителей Джордан Ллойд, набравший 25 очков. Именно такого Ллойда менеджмент «Зенита» хотел бы видеть в каждом матче Евролиги. Десятиочковый барьер преодолели также Джордан Мики и Коннэр Френкэмпф. Самым результативным в составе «Альбы» стал швед Маркус Пер Эрикссон (20 очков).

А вот ЦСКА, выдав ударную третью четверть в выездном матче с «Барселоной», совершенно беспомощно выглядел в заключительном отрезке матча. Не помогла армейцам и травма Ника Калатеса: «Барселона» при поддержке трибун полностью переиграла ЦСКА в концовке, где пару важнейших бросков реализовал Миротич.