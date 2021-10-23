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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» потерпел сокрушительное поражение в Барселоне с разницей в 26 очков

Баскетбольный «Зенит» потерпел сокрушительное поражение в Барселоне с разницей в 26 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
euroleague.net
Петербургский клуб впервые с начала сезона Евролиги оказался за чертой попадания в плей-офф.  

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный неспроста сетовал на отсутствие в составе перед матчем с грозной испанской «Барселоной» Шабазза Напьера. Матч 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги обернулся для «Зенита» разгромом, счёт – 82:58 в пользу соперника.

«Питерец.ру» посмотрел в протокол: всё решила вторая четверть, которую «сине-гранатовые» выиграли с разницей «+16». После этого команда Шарунаса Ясикявичуса просто удержала разрыв в счёте и продлила свою беспроигрышную серию. Самым полезным у победителей стал наиболее звёздный игрок: Никола Миротич легко набрал 20 очков менее чем за 16 минут на паркете. У «Зенита» только Билли Бэрон и Джордан Ллойд подобрались к 10-очковому рубежу (оба американца набрали по 8 очков).

Если посмотреть на таблицу турнира, то определилась четвёрка лидеров во главе с одержавшими по 5 побед «Барселоной» и «Миланом» Этторе Мессины. «Реал» и ЦСКА проиграли по одному матчу, кроме них в восьмёрку сейчас входят «Олимпиакос», АСВЕЛ, «Маккаби» и «Баскония».

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