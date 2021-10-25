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7:1 в матче «Зенита» и «Спартака» - в чём причины?

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
Так ли силён «Зенит» или так слаб сейчас московский клуб?

Уже в первом тайме центрального матча тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком» всё было решено. «Сине-бело-голубые» четырежды поразили ворота Максименко, дав лишний повод говорит о слабой надёжности спартаковского голкипера. Сергей Семак явно смотрел матч «Спартака» с «Лестером» (3:4), в котором оборона «красно-белых» капитулировала перед британским клубом.

В первом тайме работала связка Ракицкого и Азмуна: защитник «Зенита» навешивал, а иранец забивал головой. «Гол в раздевалку» Мостового, забитый с подозрением на офсайд, довёл счёт до 4:0. Но, отыграв один мяч, спартаковцы пропустили ещё три, а могли пропустить и больше. Да ещё и защитник гостей Кофрие схлопотал удаление.

Победа с разницей в шесть мячей над столь принципиальным соперником должна вернуть «Зениту» уверенность после двух подряд поражений в чемпионате России и обидного проигрыша «Ювентусу» в групповом турнире Лиги Чемпионов. А «Спартаку» вряд ли поможет отставка тренера, потому что дело явно не в просчётах Руя Витории.

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