«Зенит» снова победил «Баварию» в Евролиге, а вот УНИКС был разгромлен в Турции

Отрадно, что баскетбольный «Зенит» уже со старта нового сезона Евролиги громко заявил о намерении попасть в плей-офф. Начав с двух гостевых побед (над УНИКСом и «Жальгирисом»), «сине-бело-голубые» уступили затем ЦСКА. В московском матче неудержим был форвард армейцев Торнике Шенгелия, набравший 33 очка. И вот очередной соперник – мюнхенская «Бавария».

Баскетбольная «Бавария» значительно уступает в авторитете своему футбольному собрату. К тому же команда Андреа Тринкьери стартовала в Евролиге с трёх поражений подряд, а теперь ещё и проиграла «Зениту» со счётом 71:79. «Питерец.ру» не удивится, что Тринкьери вскоре могут указать на дверь, потому что статусом аутсайдера в Мюнхене не могут быть довольны. Что касается личной статистики, то самыми результативными у «Зенита» в победной встрече с немецким клубом стали Джодан Мики (18 очков) и Алекс Пойтресс (14 очков). Сейчас «Зенит» поднялся на промежуточное четвёртое место в таблице, выиграв три матча из четырёх.

А вот УНИКС потерпел унизительное поражение от «Фенербахче» с разницей «-39». При этом казанцы умудрились набрать всего 5 очков в третьей четверти.