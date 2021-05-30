Payeer

ента новостей

21:37
400 спортсменов встретились на Фестивале единоборств в Петербурге
16:17
Баскетбольный «Зенит» завершил сезон поражением в полуфинале плей-офф Единой Лиги ВТБ
14:11
В Ленобласти расчеты системы С-400 «Триумф» ЗВО отразили воздушный удар в ходе тренировки
14:09
В Ленобласти прошёл чемпионат Росгвардии по легкоатлетическому кроссу
14:06
На сборах в Петербурге психологи Росгвардии познакомились с новыми методиками
09:51
Для одних футбол и форум, для аварийщиков – тяжелые деньки
09:25
Не можешь уснуть? Воспользуйся советами сомнолога
22:50
Книжный салон набирает обороты: основные итоги третьего дня
22:48
Флешмоб "Танцуй как Достоевский"!
15:16
Валентине Матвиенко вручили знак "За заслуги перед Ленинградской областью"
13:50
Мовиста Регионы» будет развивать трамвайный транспорт в Екатеринбурге в рамках концессии
12:57
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в серии угонов иномарок
12:38
В Петербурге пенсионерка перевела аферистам почти пять миллионов рублей
12:32
Возобновление автобусных рейсов между Санкт-Петербургом и Таллином
12:29
Выставка «Люди и города»
12:25
В центре Петербурга из окна хостела выпал гражданин Украины
12:21
Выставка «Дети — главные повелители лета, сама его суть»
12:12
Выставка «Питерское лето»
12:06
Петербургская делегация отправится на форуме «Алтай. Территория развития – 2021»
12:03
В Петропавловской крепости состоится традиционная для студенческих отрядов Петербурга Линейка
11:44
Фестиваль "Письменность: ценности и смыслы"
11:40
В Ленобласти в ДТП погибли ребёнок и двое взрослых
11:30
В Петербурге задержали группу хакеров, похищавших деньги с банковских счетов граждан
11:19
В Петербурге «целительница» сняла порчу с пенсионерки за 1,3 миллиона рублей
09:39
Налоговый вычет при покупке жилья может вырасти
09:08
Просто принимайте ванну?
23:36
В Петербурге лётчики транспортного вертолёта Ми-26 перевезли на внешней подвеске истребитель Су-27
23:33
Рекорд, концерт, библиотека: Книжный салон удивил горожан в День рождения Петербурга
23:31
На Книжном салоне представлены региональные и зарубежные издательства
20:09
СКА и Федерация бокса Санкт-Петербурга посадили деревья в честь дня рождения города
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » 400 спортсменов встретились на Фестивале единоборств в Петербурге

400 спортсменов встретились на Фестивале единоборств в Петербурге

0
41
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
400 спортсменов встретились на Фестивале единоборств в Санкт-Петербурге

30 мая завершился Фестиваль спортивно-боевых единоборств, посвященный памяти Георгия Константиновича Жукова. Он проходил два дня на территории Межвузовского студенческого городка.

Подобный турнир проводится во второй раз, его уникальностью является то, что что участники – это воспитанники молодежных секций и студий, т.е. непрофессиональные спортсмены, которые могут показать свои навыки, набраться опыта, бесплатно выступить на ковре и побороться за призовое место. 400 спортсменов, представители 6 спортивных Федераций и лучшие результаты были продемонстрированы на арене.

“Позвольте передать вам наилучшие пожелания от Российского союза боевых искусств, первого заместителя Сергея Кириенко и вице-премьера Юрия Трутнева. Желаю вам показать все ваше мастерство честной спортивной борьбы, и, самое главное, обойтись без травм”, – поприветствовал спортсменов президент Российского Союза боевых искусств Кузьмин Михаил Иванович.

Торжественное открытие сопровождалось яркой шоу-программой от коллектива “Гардарика”. Специально на мероприятие приехала делегация Московской школы Вин Чун линии Ип Мана (восточные единоборства) и спортсмены Луганской народной республики (Клуб карате “Шотокан”, поселок Краснодон).

Молодые люди боролись за индивидуальные и командные первенства в различных видах спортивно-боевых единоборств: рукопашный бой, панкратион, ушу-саньда, карате киокушинкай, восточные единоборства, всестилевое карате. Участников, занявших призовые места, наградили медалями и сувенирной продукцией.

Организатором выступил Центр патриотического воспитания молодежи “Дзержинец”.

Источник: Комитет по молодежной политике
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

27-05-2021, 20:06
Фестиваль спортивно-боевых единоборств пройдет в Петербурге
29-10-2012, 08:38
В «Юбилейном» проходил Фестиваль боевых искусств на «Кубок Балтийского моря»
28-09-2020, 19:56
«Фестиваль единоборств – Турнир им. В.А. Соловьева» в Санкт-Петербурге собрал волонтеров всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе
21-12-2012, 07:03
В Петербурге прошел чемпионат России по джиу-джитсу
5-11-2020, 19:50
Лучших борцов выявят на турнире по панкратиону в Санкт-Петербурге
18-10-2013, 14:06
В нашем городе стартуют II Всемирные игры боевых искусств

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
177
28-05-2021, 11:40
В Ленобласти в ДТП погибли ребёнок и двое взрослых
0
228
27-05-2021, 11:17
В Петербурге пассажирский автобус врезался в столб
0
224
26-05-2021, 11:50
В Петербурге мужчина на электросамокате сбил женщину и скрылся
0
398
20-05-2021, 12:21
В Ленобласти мужчина погиб погиб под колесами автобуса
Наверх