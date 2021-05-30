400 спортсменов встретились на Фестивале единоборств в Петербурге

30 мая завершился Фестиваль спортивно-боевых единоборств, посвященный памяти Георгия Константиновича Жукова. Он проходил два дня на территории Межвузовского студенческого городка.

Подобный турнир проводится во второй раз, его уникальностью является то, что что участники – это воспитанники молодежных секций и студий, т.е. непрофессиональные спортсмены, которые могут показать свои навыки, набраться опыта, бесплатно выступить на ковре и побороться за призовое место. 400 спортсменов, представители 6 спортивных Федераций и лучшие результаты были продемонстрированы на арене.

“Позвольте передать вам наилучшие пожелания от Российского союза боевых искусств, первого заместителя Сергея Кириенко и вице-премьера Юрия Трутнева. Желаю вам показать все ваше мастерство честной спортивной борьбы, и, самое главное, обойтись без травм”, – поприветствовал спортсменов президент Российского Союза боевых искусств Кузьмин Михаил Иванович.

Торжественное открытие сопровождалось яркой шоу-программой от коллектива “Гардарика”. Специально на мероприятие приехала делегация Московской школы Вин Чун линии Ип Мана (восточные единоборства) и спортсмены Луганской народной республики (Клуб карате “Шотокан”, поселок Краснодон).

Молодые люди боролись за индивидуальные и командные первенства в различных видах спортивно-боевых единоборств: рукопашный бой, панкратион, ушу-саньда, карате киокушинкай, восточные единоборства, всестилевое карате. Участников, занявших призовые места, наградили медалями и сувенирной продукцией.

Организатором выступил Центр патриотического воспитания молодежи “Дзержинец”.