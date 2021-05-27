Фестиваль спортивно-боевых единоборств пройдет в Петербурге

29 и 30 мая с 10:30 до 18:00 на территории Межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге (Новоизмайловский проспект, дом 16, корпус 6) состоится Фестиваль спортивно-боевых единоборств, посвященный памяти Г.К.Жукова.

Молодые люди смогут побороться за индивидуальное первенство в различных видах спортивно-боевых единоборств: рукопашный бой, панкратион, ушу-саньда, карате киокушинкай, восточные единоборства, всестилевое карате. Участников, занявших призовые места, наградят ценными призами.

29 мая 2021 года –рукопашный бой, ушу-саньда, восточные единоборства;

30 мая 2021 года – всестилевое каратэ, панкратион, каратэ киокушинкай.

Организатор - Центр патриотического воспитания молодежи “Дзержинец”.