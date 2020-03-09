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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» расправился в Красноярске с «Енисеем»

Баскетбольный «Зенит» расправился в Красноярске с «Енисеем»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vtb-league.com
Самым результативным в составе победителей стал американец Остин Холлинз – 15 очков.

«Енисей» отлично начал этот сезон, но неожиданно расстался со своим лучшим снайпером Дэвионом Берри. «Питерец.ру» посмотрел на результаты команды, которую тренирует хорват Дражен Анзулович: после Нового года начался явный спад. Только «Калев» смогли победить красноярцы, а все остальные матчи этого календарного года проиграли.

«Зенит» не заставил сомневаться в том, что он просто классом выше хозяев паркета. Разница в счёте красноречива: «сине-бело-голубые» выиграли «+17». Сайт Единой Лиги ВТБ назвал героем встречи центрового «Зенита» Густаво Айона. Опытный мексиканец в воскресной встрече набрал 13 очков и «+25» полезности. Рубеж в 10 очков, помимо Айона и Холлинза, перешагнули Андрей Зубков и Матеуш Понитка.

После игры главный тренер победителей Хавьер Паскуаль назвал завершившуюся баскетбольную неделю «фееричной». С испанцем трудно не согласиться: в Евролиге «Зенит» сыграл с ЦСКА и «Жальгирисом», а теперь смог закрепиться в зоне плей-офф Лиги ВТБ. Следующий матч петербургский клуб проведёт в Нижнем Новгороде 16 марта.

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