Баскетбольный «Зенит» расправился в Красноярске с «Енисеем»

«Енисей» отлично начал этот сезон, но неожиданно расстался со своим лучшим снайпером Дэвионом Берри. «Питерец.ру» посмотрел на результаты команды, которую тренирует хорват Дражен Анзулович: после Нового года начался явный спад. Только «Калев» смогли победить красноярцы, а все остальные матчи этого календарного года проиграли.

«Зенит» не заставил сомневаться в том, что он просто классом выше хозяев паркета. Разница в счёте красноречива: «сине-бело-голубые» выиграли «+17». Сайт Единой Лиги ВТБ назвал героем встречи центрового «Зенита» Густаво Айона. Опытный мексиканец в воскресной встрече набрал 13 очков и «+25» полезности. Рубеж в 10 очков, помимо Айона и Холлинза, перешагнули Андрей Зубков и Матеуш Понитка.

После игры главный тренер победителей Хавьер Паскуаль назвал завершившуюся баскетбольную неделю «фееричной». С испанцем трудно не согласиться: в Евролиге «Зенит» сыграл с ЦСКА и «Жальгирисом», а теперь смог закрепиться в зоне плей-офф Лиги ВТБ. Следующий матч петербургский клуб проведёт в Нижнем Новгороде 16 марта.