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Питерец.ру » Культура » Выставка Полины Никитиной «Рожденные внутри»

Выставка Полины Никитиной «Рожденные внутри»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
В Музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка Полины Никитиной «Рожденные внутри»!

Полина Никитина – современный российский художник, создает эмоционально-субъективную живопись, работая в направлении абстрактного импрессионизма. Еще в детстве Полина увлеченно погружалась в мир искусства. Полина окончила художественную школу, после совмещала живопись и работу в сфере дизайна, но затем решила полностью посвятить себя творчеству. Богатый опыт изучения мирового культурного наследия позволил Полине много экспериментировать и найти новые способы самовыражения в живописи.

Художественная мысль помещается в безмерное пространство картин при помощи авторской манеры стремительного наложения красок на основу. Энергичные, местами прерывистые мазки хранят в себе воодушевление создателя. Динамика композиционного решения предвосхищает образование первичной формы, которое происходит за счет интуитивных движений руки. Последующие красочные слои, состоящие из уверенных и быстрых мазков, являют миру сложный художественный образ, рожденный неспокойными состояниями и порывами сильных чувств. Множество особых переходных состояний в произведениях концентрируют внимание зрителя на собственной рецепции и рефлексии, непрерывно сменяющих друг друга естественных процессах.

«Я считаю, что каждое состояние – прекрасно. И каждая картина для меня – это способ познания окружающего и внутреннего мира через призму творчества», – отмечает Полина Никитина.

Данная выставка – призыв человеку направить свой взор вглубь себя и отвлечься от бытового жизни. Как часто мы задумываемся и осознаем собственную многоликость в повседневной жизни? 

Эмоции, состояния, мысли и чувства, все, что находится внутри – лежит под плотным грунтом современного мира, под слоем отвлекающих факторов. 

Мы живем жизнь, находясь в постоянном напряжении, пытаясь всё контролировать, быть, так сказать, у руля собственного, не заботясь о чувствах.

Творчество Полины Никитиной – это её видение внешней и внутренней реальности. Внешняя – напоминание о том, что сегодня окружающий мир часто теряет свои свойства для современного человека, который игнорирует его красоту. Меняя эту реальность на холсте, художник напоминает об этой красоте.

29 августа — 29 октября 2024  Вернисаж: 4 сентября в 19:00

Галерея «Бизнес АРТ» 3 этаж

Источник: АРТМУЗА
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