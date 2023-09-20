ента новостей

15:01
Выставка Андрея Ромасюкова «Отрицание течения времени»
14:46
В Ленобласти водитель иномарки погиб врезавшись в упавшее перед ним дерево
12:56
На севере Петербурга задержали подозреваемых в налете на аптеку
12:49
В Петербурге задержали студента, обманувшего пенсионерку
12:38
В Парголово задержали подозреваемого в стрельбе у пивного магазина
11:33
Петербургские росгвардейцы задержали подозреваемых в приобретении наркотических веществ
11:30
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего школьника на самокате
11:24
В Киришах задержали двух подозреваемых в мошенничестве в отношении пожилой женщины
11:11
Полицейские задержали двоих автоугонщиков за кражи иномарок в Ленобласти
09:28
В Петербурге пресечена противоправная деятельность в сфере регистрации транспортных средств
23:59
«Краснодар», «Спартак» и «Крылья Советов» одержали победы в своих матчах Кубка России 19 сентября
20:15
Петербургское хоккейное «Динамо» разгромлено в Барнауле клубом «Динамо-Алтай», счёт – 4:1 в пользу команды Дмитрия Пархоменко
20:07
Ждём несчастного случая? Народный фронт в Петербурге выявил ещё три сломанных детских площадки
20:04
В Петербурге заседания клуба беременных и мам прошли в стиле барби
18:42
Новокузнецкий «Металлург» обыграл «СКА-Неву» с футбольным счётом 1:0 в матче чемпионата ВХЛ
17:32
В Мариинском дворце состоялся традиционный торжественный приём многодетных семей
14:51
Любани могут присвоить почетное звание «Город воинской доблести»
14:45
В двух районах Петербурга с 21 сентября планируются ограничения дорожного движения
12:26
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве жены в Сосновом Бору
12:05
В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в уличном разбое
11:54
В Красногвардейском районе автоледи на иномарке сбила 7-летнего мальчика
11:47
В Петербурге автоледи на иномарке сбила 14-летнюю девочку
11:36
В Кировском районе задержан подозреваемый в обмане пенсионерки
11:31
В Кудрово задержали мигранта, стрелявшего из сигнального пистолета на КАД
11:24
В Петербурге пенсионер инвестировал в мошенников почти 4 млн рублей
11:16
В Калининском районе задержали троих подозреваемых в уличном грабеже
10:50
В Петербурге полицейские провели антиалкогольный рейд
23:34
ВХЛ: «СКА-Нева» в овертайме победила в Барнауле «Динамо-Алтай», а петербургское хоккейное «Динамо» разгромило «Омские Крылья», счёт – 5:2
23:10
Петербургское футбольное «Динамо» обыграло в дерби дубль «Зенита», единственный гол в матче забил Никита Танков
20:31
Петербургская «Звезда» разгромила «Балтику-БФУ» в 9-м туре третьего футбольного дивизиона, дубль сделал Максим Андреев
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка Андрея Ромасюкова «Отрицание течения времени»

Выставка Андрея Ромасюкова «Отрицание течения времени»

0
25
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
АРТМУЗА
В музее современного искусства АРТМУЗА открывается большая выставка живописных работ Андрея Ромасюкова «Отрицание течения времени»

6 октября, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ открывается большая выставка живописных работ Андрея Ромасюкова «Отрицание течения времени».

Этого автора, выпускника Академии художеств им. Репина, члена Союза художников, чьи работы находятся во многих частных собраниях России, Великобритании, Австрии, США, любители живописи знают как мастера исторического жанра и масштабных батальных сцен. Но диапазон его творчества невероятно широк и охватывает разные времена и жанры, а образный мир, им создаваемый, часто бывает загадочен и, на первый взгляд, непостижим.

Художественный язык, который использует Андрей Ромасюков, чтобы донести идею через определенный символ, приобретает важнейшее значение. Тут находят отражение интерес автора и к эстетике средневековой миниатюры, и к поэзии Серебряного века, преломление энергии разных культур, глубокое знание семиотики, истории и происхождения изображаемых явлений.

Выставка «Отрицание течения времени» – это некая мистическая парадигма, размышления художника на тему времени и пространства.

Ход жизни сущего, его ощущение, измерение - один из древнейших вопросов и тем для исканий человечества. Хронос – первейшая стихия и состояние, в котором живёт всё материальное от Начала и до Конца. Жизнь любого моря, царства, животного подчинены вместе лишь одному закону – закону Времени. Моря высыхают, царства рассыпаются, сменяя друг друга, как и животный мир, образуя нескончаемый круг рождения и смерти. Однако математика, полифония, идея, искусство выходят за рамки этого закона.

В своих картинах Андрей Ромасюков задаёт вопрос: «А что, если Оно (время) не идёт вовсе?»
Полностью исключая ход времени на полотнах, художник перемещает нулевой меридиан Российской Империи с Пулковской высоты в любом направлении, нарушая ход часов, минут, секунд.
Получается, вчера ещё не завершилось…, и тогда исторический образ не так далёк от нас, ныне живущих.

Вчера ещё не кончилось, Завтра ещё не пришло, а Сегодня длится всегда.

И всё же встречаемся в 19.00, 6 октября на торжественном открытии выставки Андрея Ромасюкова «Отрицание течения времени».

Экспозиция будет работать до 3 декабря.

Вход традиционно свободный.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: АРТМУЗА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-03-2020, 20:00
Выставка «Интро»
9-08-2023, 12:12
Выставка «Технологический миф»
11-08-2023, 09:32
Выставка работ Александра Борисовского «Несказанное»
11-08-2023, 09:34
Выставка живописных работ Анны Ляховской «Там, где Офелия мечтает»
29-07-2022, 09:02
Выставка работ Артёма Носова "Просто портрет"
6-09-2021, 14:02
Выставка «Невидимые линии»

Происшествия на дорогах

0
39
Сегодня, 14:46
В Ленобласти водитель иномарки погиб врезавшись в упавшее перед ним дерево
0
72
Сегодня, 11:30
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего школьника на самокате
0
105
Вчера, 11:54
В Красногвардейском районе автоледи на иномарке сбила 7-летнего мальчика
0
112
Вчера, 11:47
В Петербурге автоледи на иномарке сбила 14-летнюю девочку
Наверх