В Петербурге семьям участников СВО показали шедевры Русского музея

В преддверии Дня матери Петербургское региональное отделение «Единой России» в сотрудничестве с Русским музеем организовало праздничный вечер в Михайловском дворце для жён и детей участников специальной военной операции. Женщинам подарили праздничные букеты и провели для них тематическую экскурсию «Шедевры Русского музея». Это полуторачасовой рассказ об истории русского искусства – от икон до картин конца XIX века, знакомство с творчеством Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Василия Сурикова, Архипа Куинджи и других мастеров.
Предваряя погружение в мир искусства, с семьями участников спецоперации пообщался депутат фракции «Единой России», член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев.
Одна из участниц мероприятия, супруга участника СВО и организатор проекта «Жена героя. Санкт-Петербург» Марина Яшина активно взаимодействует с семьями мобилизованных петербуржцев. У Марины трое детей и на праздник матери у неё большие планы. «Очень приятно, когда музеи, кинотеатры, театры и другие организации идут навстречу для того, чтобы оказывать какую-то помощь и поддержку участникам СВО и их семьям. Хотелось бы сказать им большое спасибо. Я думаю, и мамам и детям очень полезно как-то отвлечься. У нас в городе в День матери проходит форум волонтеров, мои дети будут со мной рядом. Мы будем записывать и отправлять папе сообщения», – поделилась женщина.
Региональная общественная приёмная «Единой России» в сотрудничестве с Русским музеем с 2022 года реализует большую программу культурно-досуговых мероприятий для семей участников специальной военной операции. Это экскурсии по экспозициям Русского музея, мастер-классы по живописи и тематические лекции, новогодние ёлки в Строгановском дворце и многое другое.
Заместитель генерального директора Русского музея Анна Цветкова отметила, что программа, подготовленная для участников СВО и их близких, привлекает многих петербуржцев.
На праздничном вечере, организованном в преддверии Дня матери для семей участников СВО, достигнута договоренность, что Русский музей выделит также часть абонементов в музейный лекторий для этой категории посетителей.
«Единая Россия» в Северной столице оказывает полноценную поддержку близким военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
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