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Питерец.ру » Культура » В Петербурге семьям участников СВО показали шедевры Русского музея

В Петербурге семьям участников СВО показали шедевры Русского музея

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Семьям участников СВО показали шедевры Русского музея: «Единая Россия» и музей поздравили жён защитников Отечества с Днем матери

В преддверии Дня матери Петербургское региональное отделение «Единой России» в сотрудничестве с Русским музеем организовало праздничный вечер в Михайловском дворце для жён и детей участников специальной военной операции. Женщинам подарили праздничные букеты и провели для них тематическую экскурсию «Шедевры Русского музея». Это полуторачасовой рассказ об истории русского искусства – от икон до картин конца XIX века, знакомство с творчеством Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Василия Сурикова, Архипа Куинджи и других мастеров.

Предваряя погружение в мир искусства, с семьями участников спецоперации пообщался депутат фракции «Единой России», член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев. 

«Когда предоставляется такая возможность – посещать выставки, музеи, театры – это, конечно, большое подспорье. Мы сегодня увидели, какие счастливые лица. Подняли всем настроение. Такая поддержка должна быть регулярной. Уверен, что жены, отцы, матери участников специальной военной операции всегда будут окружены вниманием. Желаю им всего доброго, крепкого здоровья и хорошего настроения», – рассказал парламентарий.

Одна из участниц мероприятия, супруга участника СВО и организатор проекта «Жена героя. Санкт-Петербург» Марина Яшина активно взаимодействует с семьями мобилизованных петербуржцев. У Марины трое детей и на праздник матери у неё большие планы. «Очень приятно, когда музеи, кинотеатры, театры и другие организации идут навстречу для того, чтобы оказывать какую-то помощь и поддержку участникам СВО и их семьям. Хотелось бы сказать им большое спасибо. Я думаю, и мамам и детям очень полезно как-то отвлечься. У нас в городе в День матери проходит форум волонтеров, мои дети будут со мной рядом. Мы будем записывать и отправлять папе сообщения», – поделилась женщина. 

Региональная общественная приёмная «Единой России» в сотрудничестве с Русским музеем с 2022 года реализует большую программу культурно-досуговых мероприятий для семей участников специальной военной операции. Это экскурсии по экспозициям Русского музея, мастер-классы по живописи и тематические лекции, новогодние ёлки в Строгановском дворце и многое другое. 

Заместитель генерального директора Русского музея Анна Цветкова отметила, что программа, подготовленная для участников СВО и их близких, привлекает многих петербуржцев.

«Достаточно большой запрос существует на посещение не только экскурсий, но и на мастер-классы. В прошлом году у нас были мероприятия во всем комплексе Русского музея: и Домике Петра, и Строгановском дворце, и Михайловском дворце. А так как в Михайловском дворце сосредоточена основная коллекция Русского музея, то экскурсия «Шедевры Русского музея» пользуется наибольшей популярностью», – отметила она.

На праздничном вечере, организованном в преддверии Дня матери для семей участников СВО, достигнута договоренность, что Русский музей выделит также часть абонементов в музейный лекторий для этой категории посетителей. 

«В ходе встречи договорились о том, что нами будет определена квота в лектории Русского музея на абонементы, которые ориентированы для детей дошкольного, школьного возраста, а также для семейной аудитории, и организованные группы к нам будут приходить, получать эти абонементы. Дальше мы полагаем еще делать тематические экскурсии и, конечно, работать в том числе со специальными экскурсоводами, которые направлены на работу с людьми, находящимися в определенных психологических ситуациях. Мы строим свою программу таким образом, чтобы люди чувствовали себя спокойно, не тревожно», – сказала Анна Цветкова. 

«Единая Россия» в Северной столице оказывает полноценную поддержку близким военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Единая Россия
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