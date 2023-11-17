Гала-концерт звёзд оперы и балета состоялся в Михайловском театре: мероприятие посетил председатель ЗакСа Александр Бельский

Спикер парламента Культурной столицы России просто обязан посещать театры. Председатель Заксобрания Александр Бельский появился на гала-концерте в Михайловском театре, заявив следующее:
По словам парламентария, в Санкт-Петербурге всегда рады встрече с единомышленниками, которые отрицают наличие культурных барьеров на нашей планете. Бельский назвал язык искусства «универсальным языком межнационального общения, понятным всем без перевода». «Питерец.ру» обратил особое внимание на следующие слова Бельского:
Главной звездой гала-концерта можно назвать народную артистку России Светлану Захарову, которая была солисткой Мариинского театра в 1996–2003 годах (впоследствии супруга скрипача Вадима Репина стала солисткой Большого театра и «Ла Скала»). Также выступали Анжелика Воронцова, Дмитрий Головнин, Сергей Кузьмин, Светлана Москаленко, Борис Пинхасович, Денис Родькин, Анастасия Смирнова и Приска Цайзель.
Оркестром театра дирижировали Михаил Татарников и Павел Сорокин.
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