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Питерец.ру » Культура » Музей Эрарта объявляет старт приема заявок для участия в Эрарта Премии — 2024

Музей Эрарта объявляет старт приема заявок для участия в Эрарта Премии — 2024

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Опубликовал: Вадик Котов
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Эрарта
Музей Эрарта объявляет старт приема заявок для участия в Эрарта Премии — 2024

Музей Эрарта объявляет старт приема заявок для участия в Эрарта Премии — 2024
Оставить заявку можно через специальную форму на сайте с 5 сентября до 15 октября 2023 года. В 2024 году призовой фонд для авторов увеличится до 3,5 миллиона рублей. 

Напомним, что Эрарта Премия — первая в истории премия в области современного искусства, присуждаемая по результатам зрительского голосования, а не по мнению узкого совета специалистов. Этот принцип соответствует базовой философии Эрарты: искусство создается автором, но приобретает силу лишь благодаря зрительскому восприятию.

Впервые проект состоялся в 2023 году и по праву был признан «Проектом года в сфере искусства» по версии издания «Деловой Петербург». Тогда общий призовой фонд Премии составил 3,2 миллиона рублей и был поделен между авторами (2,5 миллиона рублей) и активными зрителями (700 000 рублей). Итоги Эрарта Премии — 2023 опубликованы в этом разделе.

Выставка произведений соискателей Эрарта Премии — 2024 пройдет в Большом зале музея с 8 февраля по 9 июня 2024 года. Зрительское голосование будет организовано в три тура. В порядок проведения Премии в 2024 году было внесено еще несколько изменений: например, для обладателей действующих билетов в музей Эрарта из разных регионов России, которые не смогут в период проведения выставки Эрарта Премии — 2024 приехать в Санкт-Петербург, будет открыта возможность удаленного голосования.

Изменения также коснутся процедуры распределения Призового фонда Премии. По предложению самых активных зрителей, которые уже принимали участие в зрительских активностях, общий призовой фонд 2024 года будет целиком направлен на поддержку авторов и поделен между соискателями в соответствии в соответствии с результатами голосования. Таким образом, призовой фонд для авторов увеличен до 3,5 миллиона рублей. Узнать подробнее о порядке голосования, распределении выигрыша в 2024 году и других обновлениях можно здесь.

Музей Эрарта приглашает всех принять активное участие в проведении выставки и подведении итогов Эрарта Премии — 2024. Пропустить такое будет обидно!

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Эрарта
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