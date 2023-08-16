Шоу саундтреков на ROOF FEST в Санкт-Петербурге

Главные звёзды симфонического оркестра Санкт-Петербурга и Москвы Imperial Orchestra Virtuoso выступят на закрытии сезона ROOF FEST 2 сентября. На крыше в Петербурге прозвучит музыка из «Игры Престолов»,«Ведьмака», «Хода королевы» и других популярных фильмов и сериалов.

Один из последних концертов сезона ROOF FEST перенесет слушателей в захватывающий мир средневековья и фэнтези, где королевские баталии и подвиги героев сошли со страниц книг на экраны кинотеатров. Imperial Orchestra Virtuoso в первую субботу сентября сыграет на крыше ROOF PLACE саундтреки из самых легендарных фильмов и сериалов современности – «Властелин Колец», «Пираты Карибского моря», «Храброе сердце», «Ход Королевы», «Ведьмак», «Гладиатор» и многие другие. Музыка, в которой оживают драконы и волшебники, отважные рыцари сражаются за честь короны и вершится судьба престолов!

Кроме саундтреков в программу вошли шедевры классической музыки, которые нередко можно услышать в фильмах именитых режиссёров – фрагменты из «Времен года» Вивальди, «Танец рыцарей» из «Ромео и Джульетты» Прокофьева и музыка Баха.

В финале программы для всех поклонников сериала «Игры Престолов» прозвучит не только заглавная музыкальную тему Рамина Джавади, но также музыка, звучащая в самых важных моментах сериала.

2 сентября шоу саундтреков Imperial Orchestra Virtuoso пройдёт под открытым небом на ROOF FEST. Взрыв эмоций, триумф звука и света, и лучшие виртуозы с видом на Финский залив!

Билеты на концерт 2 сентября уже в продаже.

Концерты 12-го сезона ROOF FEST пройдут в Петербурге и в Москве. С мая по сентябрь в Петербурге на площадке с самыми красивыми закатами и живописным видом на залив Roof Place выступят Дима Билан, SALUKI, Thomas Mraz, Markul и другие артисты. За 12 лет ROOF FEST провёл уже более 200 мероприятий, среди которых концерты групп Animal ДжаZ и The Hatters, Леонида Агутина, Евы Польна, Ёлки, а также Дианы Арбениной и многих других.