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Питерец.ру » Культура » 6 июня – Пушкинский день России

6 июня – Пушкинский день России

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Дорогие петербуржцы! Поздравляем вас с Пушкинским днём России – Днём русского языка!

Наш великий поэт по праву считается создателем современного русского литературного языка. В день его рождения мы отмечаем этот праздник, посвящённый уникальной красоте, гармонии, точности и стройности родной речи. Это наше бесценное наследие, которое мы обязаны бережно хранить для будущих поколений.

Русский язык объединяет многие миллионы людей не только в России, но и во всём мире. В нашей стране он является языком межнационального общения. Мы гордимся своими культурными и духовными корнями, богатством наших традиций.

В этот праздничный день желаю всем согражданам и тем, кто любит русскую речь, здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский

Источник: ЗАКС
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