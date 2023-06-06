6 июня – Пушкинский день России

Наш великий поэт по праву считается создателем современного русского литературного языка. В день его рождения мы отмечаем этот праздник, посвящённый уникальной красоте, гармонии, точности и стройности родной речи. Это наше бесценное наследие, которое мы обязаны бережно хранить для будущих поколений.

Русский язык объединяет многие миллионы людей не только в России, но и во всём мире. В нашей стране он является языком межнационального общения. Мы гордимся своими культурными и духовными корнями, богатством наших традиций.

В этот праздничный день желаю всем согражданам и тем, кто любит русскую речь, здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский