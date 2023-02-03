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Питерец.ру » Культура » Международный центр реставрации в Рождествено передан в пользование музейным работникам Ленобласти

Международный центр реставрации в Рождествено передан в пользование музейным работникам Ленобласти

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Областным музейщикам — новый реставрационный центр

Международный центр реставрации в Рождествено передан в пользование музейным работникам.

Символическую передачу от строителей музейщикам единственного на Северо-Западе ультрасовременного реставрационного центра осуществил  губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. А первыми гостями нового учреждения стали заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова и Министр культуры России Ольга Любимова.

«Это поистине историческое событие не только для Ленинградской области, Северо-Западного федерального округа, но и для всей России. Этот объект уникальный, первый в России, – подчеркнула Татьяна Голикова. – В 2012 году центр реставрации был задуман, и только на его проектирование ушло 3 года: нужно было спроектировать так, чтобы учреждение было востребовано и следующими поколениями. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что это удалось. Здесь будут собираться не только специалисты, но и люди, которые интересуются работой реставраторов, захотят работать в науке, образовании. И для воспитания будущего поколения, для сохранения истории это крайне важно».
«Сегодня очень важный для нас день. Мы передаем бюджетному автономному учреждению Ленинградской области «Международному реставрационному центру» новое здание. Это уникальный комплекс, аналогов ему в Европе нет. Здесь 15 мастерских, которые могут реставрировать любые предметы искусства, быта и даже заниматься восстановлением чучел. Оборудование самое современное. Мы сохранили название «международный», потому что рассчитаем, что европейские, азиатские и музеи стран СНГ будут привозить сюда свои предметы для реставрации. Главное — мы сделаем его открытым: здесь будут работать постоянные сотрудники или профессионалы по временному трудовому договору. Также мы дадим возможность любому музею взять в аренду помещение для реставрации конкретно своих предметов и привести сюда своих реставраторов. Частные реставраторы также смогут приехать сюда заниматься своей работой», — сказал глава региона Александр Дрозденко. 

«Вокруг много точек реставрационных компетенций – это и Кижи, и Псков, и, конечно, уникальная ленинградская школа реставрации. Очень важно, что в этом центре смогут работать и представители старшего поколения, так и молодежь. Огромное количество шедевров «дождалось» этого центра», – отметила Министр культуры Ольга Любимова. 

«Самое главное, что здесь будет учебный центр, в первую очередь, для детей из Гатчинского района. Для них здесь будут организованы кружки, чтобы дети приобщались к искусству, учились реставрации. И конечно, здесь будет возможного обучения и переобучения студентов и повышение квалификации профессиональных реставраторов», — добавил Александр Дрозденко. 

Строительство Международного центра реставрации в Рождествено началось в 2016 году. Учреждение занимает здание площадью в 10 тысяч квадратных метров. На двух этажах оборудованы 15 реставрационных мастерских и лабораторий, специализированные хранилища, центр повышения квалификации для музейных работников и площадки для временных выставок.

В Центре будут работать не менее 140 сотрудников — реставраторы живописи и икон, керамики и фарфора, негативов, фотоматериалов, графики, чертежей, специалисты  по металлу и ткани, таксидермисты, а также методисты, художники-оформители.

Лаборатории и хранилища оснащены новейшим оборудованием, благодаря которому будет возможна реставрация и сохранение старейших фондовых предметов. Кроме того, Центр будет решать вопросы научно-исследовательского и культурно-просветительского характера: здесь планируют проводить специализированные программы повышения квалификации музейных работников, реставраторов, представителей смежных профессий и студентов учебных заведений. 

Отдельные направления будут отвечать за сбор и классификацию информации о музейных экспозициях Ленинградской области, а также за формирование передвижных выставок. Кроме музейных предметов из Ленинградской области, здесь займутся  реставрацией экспонатов также из других регионов России.

Источник: Администрация Ленобласти
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