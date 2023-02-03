Международный центр реставрации в Рождествено передан в пользование музейным работникам Ленобласти

Международный центр реставрации в Рождествено передан в пользование музейным работникам.
Символическую передачу от строителей музейщикам единственного на Северо-Западе ультрасовременного реставрационного центра осуществил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. А первыми гостями нового учреждения стали заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова и Министр культуры России Ольга Любимова.
«Вокруг много точек реставрационных компетенций – это и Кижи, и Псков, и, конечно, уникальная ленинградская школа реставрации. Очень важно, что в этом центре смогут работать и представители старшего поколения, так и молодежь. Огромное количество шедевров «дождалось» этого центра», – отметила Министр культуры Ольга Любимова.
Строительство Международного центра реставрации в Рождествено началось в 2016 году. Учреждение занимает здание площадью в 10 тысяч квадратных метров. На двух этажах оборудованы 15 реставрационных мастерских и лабораторий, специализированные хранилища, центр повышения квалификации для музейных работников и площадки для временных выставок.
В Центре будут работать не менее 140 сотрудников — реставраторы живописи и икон, керамики и фарфора, негативов, фотоматериалов, графики, чертежей, специалисты по металлу и ткани, таксидермисты, а также методисты, художники-оформители.
Лаборатории и хранилища оснащены новейшим оборудованием, благодаря которому будет возможна реставрация и сохранение старейших фондовых предметов. Кроме того, Центр будет решать вопросы научно-исследовательского и культурно-просветительского характера: здесь планируют проводить специализированные программы повышения квалификации музейных работников, реставраторов, представителей смежных профессий и студентов учебных заведений.
Отдельные направления будут отвечать за сбор и классификацию информации о музейных экспозициях Ленинградской области, а также за формирование передвижных выставок. Кроме музейных предметов из Ленинградской области, здесь займутся реставрацией экспонатов также из других регионов России.