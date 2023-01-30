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Питерец.ру » Культура » Пятый канал начал съемки нового сериала «Контуженный»

Пятый канал начал съемки нового сериала «Контуженный»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Пятый канал
Пятый канал и кинокомпания «Триикс Медиа» начали работу над новым детективным проектом

Пятый канал и кинокомпания «Триикс Медиа» начали работу над новым детективным проектом. Главную роль Дмитрия Чистякова сыграет Антон Батырев. В других ролях – актеры Кирилл Полухин, Денис Старков, Инна Ярмошук.

Главный герой детектива – командир спецназа Дмитрий Чистяков. Он на хорошем счету у руководства, пользуется авторитетом у подчиненных. За его плечами служба в горячих точках, где он получил серьезное ранение головы. Последствия контузии напоминают о себе в самый неподходящий момент. При выполнении очередного задания командир спецназа теряет сознание. Медкомиссия ставит Чистякову страшный диагноз – неоперабельная опухоль. И выносит Дмитрию приговор: отстранение от службы на год. Теперь он не имеет права носить оружие и водить машину, зато вынужден избегать физических нагрузок и пить таблетки.

Антон Батырев, исполнитель роли Дмитрия Чистякова в сериале «Контуженный»:

- Для моего героя остаться без работы, без дела, которому он посвятил свою жизнь – большая трагедия. Он не может отказаться от своего призвания, не хочет менять свое предназначение на что-то другое. Бывают счастливчики, которые могут переучиться, освоить другую профессию, но это не про моего персонажа.

Быть начальником склада, охранником или инспектором в паспортном столе для майора Чистякова приравнивается к смерти. Ему как воздух необходима «живая» работа. Он становится бывшим спецназовцем по стечению обстоятельств, но по сути остается героем, главная цель которого – поиск истины и защита людей.

Близкий друг помогает Дмитрию поступить на службу в криминальную полицию на должность референта, но буквально на следующий день друг погибает при странных обстоятельствах. Все выглядит как самоубийство, только Чистяков в это не верит и начинает свое расследование. Желание найти виновного в гибели товарища и жажда справедливости провоцируют эмоциональный всплеск. Дмитрия все чаще мучают ужасные головные боли. Чистяков начинает понимать, что вместе с болезнью он обрел особенный дар. Прикоснувшись к какой-либо вещи, например, улике, оставленной на месте преступления, он может видеть чужие воспоминания. Полученная из них информация дает герою подсказку, в каком направлении нужно двигаться, и компенсирует бывшему спецназовцу отсутствие опыта в расследовании преступлений.

Михаил Вассербаум, режиссер сериала «Контуженный»:

- На наших глазах у героя случится первое видение. Мы уже сейчас решаем, что воспользуемся цветокоррекцией и придумываем спецэффект, который будет подчеркивать, что это видение Чистякова.  В реальной жизни, если поставить себя на его место – это очень страшно. Страшно обнаружить, что ты можешь видеть то, что было в прошлом, причем, в чужом.

Для создания образов героев сценарист проекта Сергей Кузьминых использовал свое собственное прошлое. Он много лет отдал работе в полиции, сам когда-то служил в горячей точке, знаком с буднями оперативников. Например, история с тельняшкой, которую жена главного героя выбрасывает на помойку в пилотной серии, взята из жизни самого сценариста. После службы в Афганистане он ценит ее на вес золота. Это не просто старая вещь, а память о погибших друзьях. И если любимый человек не чувствует таких нюансов, может, стоит с ним расстаться?

Непонимание любимой женщины, контузия и тяжелый недуг, потеря работы и друга могут сломать любого, но не командира спецназа Чистякова. Герой Антона Батырева все испытания выдерживает с честью. Сколько бы не била его судьба, он идет дальше.

Съемки сериала «Контуженный» пройдут в Санкт-Петербурге. В проект войдет восемь серий, премьера которых запланирована на осень 2023 года.

Источник: Пятый канал
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