Пятый канал начал съемки сериала «48 часов»

В Петербурге стартовали съемки сериала «48 часов» производства Star Media Vision по заказу Пятого канала. В открытом детективе вертикального формата запланировано 16 серий.

В центре сюжета – оперативники отдела МВД при городском следственном комитете. Волею судьбы им зачастую достаются самые горячие дела, расследование которых нужно завершить в течение ближайших 48 часов. На кону либо престиж страны, либо человеческая жизнь. И если опера не поторопятся, то основной подозреваемый сможет уйти от правосудия и успеет уничтожить улики или свидетелей.

Начальника оперов сыграет Игорь Павлов. С ним телезрители Пятого канала знакомы по сериалу «Морские дьяволы». Герой Игоря – подполковник Саар, коренной петербуржец с эстонскими корнями, умен, выдержан и аристократичен.

Егор Баринов, режиссер сериала «48 часов»:

- Я надеюсь, у нас получится очень интересный детектив. Он будет динамичным и красивым. У нас потрясающий павильон. По моему режиссерскому и актерскому опыту хочу заметить, редко, когда устраиваются такие полицейские участки, даже в зарубежных сериалах. У нас получилось совершенно волшебное рабочее пространство.

Одной из изюминок фильма станет запоминающейся интерьер. Декорации отдела в стиле модерн были специально построены для съемок этого сериала в знаменитом павильоне №4 студии «Ленфильма». Именно в этих стенах бывшего театра «Аквариум» 4 мая (по старому стилю) 1896 года состоялся первый в России публичный киносеанс.

Уникален и актерский состав. Владимира Резника (старшего следователя Илью Лукьянова), Антона Багрова (оперативника Константина Шиловского) и Ольгу Белинскую (эксперта-криминалиста «маму Таню»), актрису Александринского театра, телезрители также видели в «Морских дьяволах». Красавицу и спортсменку, старшего лейтенанта Дашу Фадееву – актрису Марину Гончарову без труда узнают поклонники «Великолепной Пятерки». Несомненно, полюбят зрители и лейтенанта Ваню Пашкова, простого сибирского парня из глубинки. Рассудительного и бесхитростного и вечно что-то жующего опера сыграет Александр Кононец. Наверняка, найдутся поклонницы и у сообразительного стажера эксперта-криминалиста Мити Макарова. Коллеги по отделу наградили его прозвищем «Дитя человеческое». Владислав Ставропольцев сыграет компьютерного гения, у которого не клеится с девушками. Кстати, четверо из семи актеров, исполнивших центральные роли, родились в феврале: 9-го, 11-го, 12-го и 14-го.

Владислав Резник, актер сериала «48 часов»:

- Явно, без гороскопов тут не обошлось! (смеется) Но хочется верить, что даже звезды нам помогают. Коллектив подобрался потрясающий. Я сразу согласился на эту роль, поскольку можно сделать необычного и очень интересного персонажа, не шаблонного следователя. И мы постараемся выйти за привычные «милицейские» рамки в раскрытии внутреннего мира персонажей, их взаимоотношений.

Режиссер сериала Егор Баринов практически не раздумывал, когда ему предложили работать с этим проектом. Но перед началом показал сценарий своему знаменитому отцу, актеру и Народному артисту РФ Валерию Баринову.

Егор Баринов, режиссер сериала «48 часов»:

- Мне давно хотелось попробовать себя в новом проекте, как самостоятельного режиссера, в новом пространстве, с нуля. В первый день съемок, конечно, возникало желание и игру актеров поправить, и показать мое видение сцены, поскольку игровая природа во мне еще не умерла до конца. И я надеюсь, не умрет (смеется). Но, если честно, мне нравится, как играют ребята, как они слышат меня, что они предлагают. Мой отец знает, каким проектом я занимаюсь сейчас, я даже присылал ему пробы актеров и получил от него несколько профессиональных советов.

Кстати, Егор также сыграет в сериале одну из ролей. Завершение съемок детективной новинки от Пятого канала намечено на июль.

Производство: Кинокомпания Star Media Vision по заказу АО «Телерадиокомпания «Петербург», «Пятый канал»

Режиссёр: Егор Баринов

Генеральные продюсеры: Юрий Шалимов, Марина Белова

Продюсер канала: Марина Фоменко

Продюсер Star Media Vision: Андрей Тартаков