«Великолепная Пятерка» отправляется в Красноярск

Пятый канал и кинокомпания «Триикс Медиа» начали съемки выездных спецсерий детектива «Великолепная Пятерка» в Красноярске. Организационную поддержку оказывают «Сибирь Триикс Медиа» и «Енисей кино». Рабочий график на площадке расписан на десять дней. Ранее Пятый уже снимал спецсерии в Ульяновске и в Крыму.

В первый съемочный день по традиции разбили тарелку. По сценарию, команда оперативников отправляется по приглашению в Сибирь и накануне возвращения в Северную столицу обнаруживает труп петербургского скалолаза-любителя. Местная полиция констатирует несчастный случай, но Ветров уверен – мужчину кто-то убил. Вскоре в центральном парке обнаружат тело еще одного скалолаза. Квинтету в погонах предстоит разобраться: это череда совпадений или хорошо продуманные преступления.

По сюжету еще двух серий команда подполковника Голованова участвует в расследовании убийства местного бандита. Ранее он грабил банки в Санкт-Петербурге. «Пятерка» задержала всех участников банды, кроме погибшего и его подельника. Оперативники пытаются выяснить, что привело преступников в Красноярск, и куда делись награбленные деньги и ценности.

Съемки детектива будут проходить в самых красивых локациях Красноярска. Почти весь город станет съемочной площадкой: центральная набережная, площадь Революции, парк Покровский, скверы Пушкина и Сурикова, центральный парк, театральная площадь, музей-усадьба Сурикова, речной вокзал, заповедник Красноярские Столбы, фонтан «Адама и Евы», вокзальная площадь. Запланировано много трюков и сцены на воде, где актерам на катерах придется участвовать в гонке за преступниками по Енисею. Задействованы многие местные достопримечательности, в том числе и пещеры, где будут снимать сцены с перестрелками и захват бандитов.

Сценаристы добавили и любовную линию. Зрители станут свидетелями романа одного из главных героев.

Всего в Красноярске планируется снять два двухсерийных спецфильма с рабочими названиями «Смерть на столбах» и «Побег».