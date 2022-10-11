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Питерец.ру » Культура » Премьера на Пятом: «Наш спецназ» заступает на службу

Премьера на Пятом: «Наш спецназ» заступает на службу

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Пятый Канал
В воскресенье, 16 октября, на Пятом канале начинается премьерный показ детектива «Наш спецназ»

В воскресенье, 16 октября, на Пятом канале начинается премьерный показ детектива «Наш спецназ». В главной роли – Алексей Кравченко.

«Наш спецназ» - это группа быстрого реагирования. Бойцы СОБРа выезжают на срочные вызовы, начиная от облавы в наркопритонах и заканчивая слежкой за особо опасными преступниками. Кроме того, им приходится и самим расследовать преступления «по горячим следам».

Руководит группой командир Виктор Фирсов (позывной «Пионер»). Сдержанный и умный подполковник – непререкаемый авторитет для всех членов команды. Он с детства знал, кем хочет стать, поскольку перед глазами был отличный пример для подражания – отец, знаменитый оперативник, погибший в перестрелке с бандитами. Все годы Фирсов-младший старался доказать, что он достоин своего отца.

Команду «Пионер» собирал лично. Сергей Богатов (позывной «Отец»), Михаил Пряников (позывной «Туча»), Юрий Агеев (позывной «Ланцет») и Дмитрий Колодин (позывной «Ромео») выезжают на самые сложные дела, когда возникает угроза жизни заложника или целого района города. И если в таких ситуациях оперативники всегда находят решение, то справиться с личными проблемами иногда не получается.

Фирсов и его жена, следователь Следственного комитета Валентина Ермошина развелись, но все еще любят друг друга. Зрители с первых кадров увидят глубокие чувства между героями. При этом играть неподдельную страсть актерам не составило труда. За пределами съемочной площадки они тоже муж и жена – Алексей Кравченко и Надежда Борисова, дочь легендарного актера Льва Борисова. 

Личная жизнь других оперативников тоже наполнена любовными переживаниями. Красавец «Ланцет» давно положил глаз на официантку из бара, но признаться девушке в своих чувствах мешает робость.

Человек-праздник «Туча» встречается с женой крупного бизнесмена. Друзей он убеждает, что такая ситуация его устраивает, но в душе понимает, что все больше привязывается к своей избраннице и уже не хочет ее делить с другим.

У «Ромео» что ни серия, то новая пассия. Девушки так и липнут к мускулистому лейтенанту, только он пока любовь всей своей жизни не спешит искать.

А все вместе они – отличная команда, на которую можно положиться. Эти настоящие мужчины всегда готовы пожертвовать собой ради спасения жизни других людей.

В первый сезон боевика «Наш спецназ» вошло 32 серии. Десять из них телезрители Пятого канала увидят в воскресенье, 16 октября. Начало эфира в 08:00. Не пропустите премьеру!

Источник: Пятый Канал
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