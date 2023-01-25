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Питерец.ру » Культура » Выставка «Лунный сад»

Выставка «Лунный сад»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку швейцарско-итальянского художника Юри Катании

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку швейцарско-итальянского художника Юри Катании, на которой будет представлено 50 снимков, созданных в его саду у подножия Альп и калифорнийском Палм-Спрингс.

Начав карьеру в качестве fashion-фотографа, он успел поработать с ведущими модными домами, в числе которых Chanel, Giorgio Armani, Philipp Plein, Ermanno Scervino и La Perla, а также с международными изданиями, включая Vogue Italia, Numéro Paris, i-D и Love. Параллельно Катания занимался собственными творческими проектами, экспериментируя с различными направлениями и техниками.

В 2013 году работы автора привлекли внимание французского куратора — он организовал первую персональную выставку художника в Париже. С тех пор Юри Катания посвятил себя художественной фотографии и созданию работ в смешанной технике. Постоянные поездки и выставки в разных уголках мира, опыт погружения в незнакомую культуру и созерцания непривычных ландшафтов оказали столь большое влияние на мировоззрение художника, что в определенный момент ему стало тесно в рамках фотоискусства. Он начал активно осваивать художественный язык трехмерной графики, живописи и коллажа, а также изучать творческие возможности искусственного интеллекта.

В чем притягательность ночи, почему так много стихов посвящали ей поэты? Ночь — это маленькая передышка, возможность подвести черту, обнулиться, сказать себе, что завтра будет новый день и наконец сбудутся мечты. Ночь мягко стирает все, что было до нее, позволяет забыть о сегодняшних неудачах и неисполненных обещаниях. Волшебная ночь!

Ночь — это маленькая смерть сегодняшнего несовершенства, краткая пауза перед его завтрашним победным возрождением. Завтра я буду другим человеком, завтра я сделаю то, что давно должен был сделать. Ночь делает невидимыми преграды и возрождает нашу веру в себя. Благословенная ночь!

Ночь делает нас смелее, убирая из нашего поля зрителей, вольно или невольно являющихся постоянными свидетелями нашей повседневной жизни; наступление ночи отменяет необходимость в самоконтроле, и освободившиеся силы, уходившие на подавление собственных желаний, направляются на восстановление нарушенного за день баланса. К утру мы снова оказываемся интегрированы в мировую гармонию. Целительная ночь!

Ночь похожа на сказку, под ее покровом так хорошо мечтается! Она, как чистый холст для художника, вместит любые образы, какие мы осмелимся нарисовать в своем воображении. Бездонная ночь!

Задумайте желание и совершите прогулку по ночному саду, созданному итальянским художником Юри Катанией. Его сад далек от реального: цветы свежи и красочны, между тем как в жизни большая их часть должна была закрыться с приходом темноты, чтобы защититься от холода и влажности и сохранить свой аромат до следующего утра, когда к ним вернутся опыляющие их насекомые. Среди реальных цветов встречаются, конечно, и такие, которые раскрываются лишь с наступлением ночи, но их мало, и все они, в отличие от цветов Юри Катании, неяркие, поэтому можно не сомневаться — художник рисует не натюрморты с цветами, но метафизический сад, где ночной фон играет не менее важную роль, чем букеты.

По признанию художника, он посвятил свои работы жене Сильвии. Традиция дарить женщинам живые цветы в истории человечества появилась сравнительно недавно. В древности их приносили только богам, хотя и существует легенда о том, что первые цветы Адам подарил Еве, когда, изгнанные из рая, они блуждали по голой унылой земле, и Ева тосковала по райским садам.

Юри Катания. Лунный сад

Даты проведения выставки: 28 апреля 2022 — 4 сентября 2022

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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