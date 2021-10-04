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Питерец.ру » Общество » «День Первокурсника» состоялся!

«День Первокурсника» состоялся!

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
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На площадке клуба A2 Green Concert прошёл ежегодный городской праздник – День Первокурсника

30 сентября на площадке клуба A2 Green Concert прошёл ежегодный городской праздник – День Первокурсника. Он проводится в Санкт-Петербурге уже в девятнадцатый раз!

Праздник посетили первокурсники из 56 высших и средних профессиональных учебных заведений нашего города.

Организаторами мероприятия стали Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Правительства Санкт-Петербурга и Совет Ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для новоиспечённых студентов такое событие стало замечательным поводом, чтобы отпраздновать успешное поступление и познакомиться друг с другом получше.

С началом нового и очень интересного этапа в жизни первокурсников поздравили: Богдан Георгиевич Заставный – председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга и Владимир Александрович Шамахов – член президиума Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А студенты дружно пообещали «…сдать все зачёты, экзамены в сроки…».

Помимо официальной части гостей праздника ожидали 4-х часовой концерт творческих коллективов и работа различных интерактивных зон. В этот вечер молодые исполнители порадовали нас своими новинками: Руслан Райз и танцевальная команда «SDK», Саша Ткач, Катя Кентукки, танцевальные команды «Эксклюзив», «Джаггер», «Битком», «Семь морей», «CHART» и студия балета Аллы Духовой «Тодес» в Санкт-Петербурге. Все они совсем недавно выступали на празднике выпускников школ «Алые Паруса» вместе со звездами российской эстрады и покорили собравшихся на Дворцовой площади своими номерами.

Исполнительница песен «ЛПшка» и «Юными» Катя Кентукки поделилась своими впечатлениями о празднике первокурсников. «Я считаю, что такие мероприятия очень важны, так как они объединяют студентов из разных учебных заведений между собой. В дальнейшем это способствует образованию различных крутых коллабораций. Знакомства – это всегда движение вперёд, нужно помнить об этом. Поэтому советую всем студентам стараться совмещать общественную деятельность и учёбу, так как в будущем вам это пригодится», – комментирует Катя.

И, конечно, самым ожидаемым событием вечера стало выступление хедлайнера мероприятия: популярного артиста, блогера и участника шоу «Песни» – Хабиба.

«Я впервые на Дне Первокурсника и мне очень нравится атмосфера здесь – весёлая и непринужденная. На самом деле, мы с подругой ждали это мероприятие, так как хорошо знакомы с творчеством Хабиба, и для нас это была хорошая возможность увидеть и услышать его вживую. На мой взгляд, он очень перспективный артист, так как его песни нравятся молодежи. Также многие первокурсники знают Хабиба по социальной сети «Тик-Ток», именно поэтому ему сегодня подпевал весь зал», – рассказала Полина Тамалинцева, студентка первого курса Высшей школы экономики.

Мероприятие прошло с соблюдением эпидемиологических норм. Все студенты, а также приглашённые гости, находились в масках.

Источник: Комитет по молодежной политике
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