Читают все: петербуржцы без остановки четыре часа будут читать стихи и прозу

Любите ли вы читать? А декламировать вслух или слушать, когда декламируют другие? 23 июля с 14.00 на Книжных аллеях (ул. Малая Конюшенная) пройдёт уникальный чтецкий марафон - первый всероссийский День чтения вслух «Живая классика». В акции сможет принять участие любой желающий, выступить и прочитать вслух свой любимый отрывок из поэзии или прозы.
В эту субботу тысячи жителей самых разных городов России объединятся в литературном нетворкинге. На первом всероссийском Дне чтения вслух «Живая классика» — вас ждёт много качественной литературы, знакомств с единомышленниками и хорошего настроения. Любой человек сможет в это день выступить и прочитать свой любимый отрывок из поэзии или прозы, продекламировать отрывки из любовной лирики или путевых заметок, приключенческих историй и фантастических повестей.
Для участия в акции нет никаких ограничений, требуется лишь искренняя любовь к литературе. Кафе, театр, вокзал, торговый центр и даже пожарная часть — подать заявку для участия в программе акции могла любая площадка.
«Книги объединяют. Литературные произведения позволяют людям обсуждать острые проблемы, важные вопросы без перехода на личные какие-то моменты. Чтение позволяет задуматься над очень похожими жизненными ситуациями, посмотреть со стороны, принять важное решение. Потому я уверена, что 23 июля станет не только Днём чтения вслух, но и днём коллективного думания», — поделилась президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.
Мечтаешь поступить в театральный вуз, грезишь о сцене и творческой карьере? «Живая классика» поможет сделать уверенный шаг к этой цели! Подростков ждёт творческий подарок от многолетнего партнёра проекта — Театрального института имени Бориса Щукина. Актриса Надежда Филиппова проведёт интерактивное занятие: научит юных артистов, как держать внимание зрителей и не бояться выступать перед публикой, займётся с ними отработкой дикции и движений. Приняв участие в акции первый всероссийский День чтения вслух «Живая классика», у школьников появится уникальная возможность поучиться у мэтра сцены.
Так же акция пройдёт на площадках:
- Библиотека книжных героев (ул. Ленина, д. 20)
- Музей городского электрического транспорта (Средний проспект В.О., 77А)
- «Дом народного творчества и досуга» (ул. Прилукская, д. 37А)
- «ЦБС Курортного района» Детская Библиотека «Муравей» (г. Зеленогорск Курортного района Санкт-Петербурга пр. Ленина, д. 12)
- Выставочный зал Центральной библиотечной системы Московского района (площадь Чернышевского, д. 6)
- Фонд исторической фотографии имени Карла Буллы (Невский пр., 54)
- Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина (Большой пр.П.С., д.73/36)
- Музей современного искусства АРТМУЗА (13-я лин. В.О, д. 70)
- Библиотека Ленина (ул. Воскова, д.2)
- Ресторан «Метель» (Английский пр., дом 10)
Запланировано выступления творческих коллективов, артистов, экспертов в области культуры и литературы, будут работать интерактивные площадки. Вход свободный. Возрастное ограничение — 6+.
Узнать подробности об акции, о том, как можно принять участие, зарегистрироваться и найти площадку можно на официальном сайте и социальных сетях Всероссийского дня чтения вслух: https://деньчтениявслух.рф/, https://vk.com/denvsluh.
Организатор акции первый всероссийский День чтения вслух «Живая классика» – фонд «Живая классика», проект реализован при поддержке фонда Президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. Партнеры проекта – театральный институт имени Бориса Щукина, а так же VK Клипы https://vk.com/vkclips и Единое Видео VK https://vk.com/video. Акция проходит при поддержке глав регионов.