Читают все: петербуржцы без остановки четыре часа будут читать стихи и прозу

Любите ли вы читать? А декламировать вслух или слушать, когда декламируют другие? 23 июля с 14.00 на Книжных аллеях (ул. Малая Конюшенная) пройдёт уникальный чтецкий марафон - первый всероссийский День чтения вслух «Живая классика». В акции сможет принять участие любой желающий, выступить и прочитать вслух свой любимый отрывок из поэзии или прозы.

В эту субботу тысячи жителей самых разных городов России объединятся в литературном нетворкинге. На первом всероссийском Дне чтения вслух «Живая классика» — вас ждёт много качественной литературы, знакомств с единомышленниками и хорошего настроения. Любой человек сможет в это день выступить и прочитать свой любимый отрывок из поэзии или прозы, продекламировать отрывки из любовной лирики или путевых заметок, приключенческих историй и фантастических повестей.

Для участия в акции нет никаких ограничений, требуется лишь искренняя любовь к литературе. Кафе, театр, вокзал, торговый центр и даже пожарная часть — подать заявку для участия в программе акции могла любая площадка.

«Книги объединяют. Литературные произведения позволяют людям обсуждать острые проблемы, важные вопросы без перехода на личные какие-то моменты. Чтение позволяет задуматься над очень похожими жизненными ситуациями, посмотреть со стороны, принять важное решение. Потому я уверена, что 23 июля станет не только Днём чтения вслух, но и днём коллективного думания», — поделилась президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Мечтаешь поступить в театральный вуз, грезишь о сцене и творческой карьере? «Живая классика» поможет сделать уверенный шаг к этой цели! Подростков ждёт творческий подарок от многолетнего партнёра проекта — Театрального института имени Бориса Щукина. Актриса Надежда Филиппова проведёт интерактивное занятие: научит юных артистов, как держать внимание зрителей и не бояться выступать перед публикой, займётся с ними отработкой дикции и движений. Приняв участие в акции первый всероссийский День чтения вслух «Живая классика», у школьников появится уникальная возможность поучиться у мэтра сцены.

Так же акция пройдёт на площадках:

Библиотека книжных героев (ул. Ленина, д. 20)

Музей городского электрического транспорта (Средний проспект В.О., 77А)

«Дом народного творчества и досуга» (ул. Прилукская, д. 37А)

«ЦБС Курортного района» Детская Библиотека «Муравей» (г. Зеленогорск Курортного района Санкт-Петербурга пр. Ленина, д. 12)

Выставочный зал Центральной библиотечной системы Московского района (площадь Чернышевского, д. 6)

Фонд исторической фотографии имени Карла Буллы (Невский пр., 54)

Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина (Большой пр.П.С., д.73/36)

Музей современного искусства АРТМУЗА (13-я лин. В.О, д. 70)

Библиотека Ленина (ул. Воскова, д.2)

Ресторан «Метель» (Английский пр., дом 10)

Запланировано выступления творческих коллективов, артистов, экспертов в области культуры и литературы, будут работать интерактивные площадки. Вход свободный. Возрастное ограничение — 6+.

Узнать подробности об акции, о том, как можно принять участие, зарегистрироваться и найти площадку можно на официальном сайте и социальных сетях Всероссийского дня чтения вслух: https://деньчтениявслух.рф/, https://vk.com/denvsluh.

Организатор акции первый всероссийский День чтения вслух «Живая классика» – фонд «Живая классика», проект реализован при поддержке фонда Президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. Партнеры проекта – театральный институт имени Бориса Щукина, а так же VK Клипы https://vk.com/vkclips и Единое Видео VK https://vk.com/video. Акция проходит при поддержке глав регионов.