Проект «Вслух» объявляет набор участников

Проект для незрячих и слабовидящих детей «Вслух» вырос из Школы социального проектирования и за два года расширился до международных масштабов. В этом сезоне мы приглашаем активных ребят-волонтеров из Санкт-Петербурга в свою команду и открываем отдельный набор для слабовидящих и незрячих школьников, для которых проект будет делать классные и интересные вещи!
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ:
- Записываем аудиокниги и аудиоспектакли на профессиональных студиях
- Выступаем с чтецкими номерами
- В период самоизоляции читаем нашим подопечным по телефону
ЧТО ЖДЕТ В НОВОМ СЕЗОНЕ:
- Встречи с писателями для всех участников проекта
- Мастер-классы по записи аудиокниг и чтецкому мастерству
- Дискуссии и книжный клуб
- Диплом волонтера
КАК К НАМ ПОПАСТЬ:
- подай заявку и с тобой свяжется куратор.
- по этой ссылке, если хочешь стать волонтером проекта https://forms.gle/FuagVkDTvU9mPFaG6
- по этой ссылке, если хочешь стать подопечным проекта (для незрячих и слабовидящих ребят) https://forms.gle/JynZqRBYgzVZvBRG8
Фонд «Живая классика» реализует свои проекты на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, при поддержке комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.