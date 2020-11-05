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Питерец.ру » Культура » Проект «Вслух» объявляет набор участников

Проект «Вслух» объявляет набор участников

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Опубликовал: Вадик Котов
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Живая классика
Проект для незрячих и слабовидящих детей «Вслух» вырос из Школы социального проектирования

Проект для незрячих и слабовидящих детей «Вслух» вырос из Школы социального проектирования и за два года расширился до международных масштабов. В этом сезоне мы приглашаем активных ребят-волонтеров из Санкт-Петербурга в свою команду и открываем отдельный набор для слабовидящих и незрячих школьников, для которых проект будет делать классные и интересные вещи!

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ:

  • Записываем аудиокниги и аудиоспектакли на профессиональных студиях
  • Выступаем с чтецкими номерами
  • В период самоизоляции читаем нашим подопечным по телефону

ЧТО ЖДЕТ В НОВОМ СЕЗОНЕ:

  • Встречи с писателями для всех участников проекта
  • Мастер-классы по записи аудиокниг и чтецкому мастерству
  • Дискуссии и книжный клуб
  • Диплом волонтера

КАК К НАМ ПОПАСТЬ:

  • подай заявку и с тобой свяжется куратор.
  • по этой ссылке, если хочешь стать волонтером проекта https://forms.gle/FuagVkDTvU9mPFaG6
  • по этой ссылке, если хочешь стать подопечным проекта (для незрячих и слабовидящих ребят) https://forms.gle/JynZqRBYgzVZvBRG8

Фонд «Живая классика» реализует свои проекты на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, при поддержке комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

Источник: Живая классика
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