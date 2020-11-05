Проект «Вслух» объявляет набор участников

Проект для незрячих и слабовидящих детей «Вслух» вырос из Школы социального проектирования и за два года расширился до международных масштабов. В этом сезоне мы приглашаем активных ребят-волонтеров из Санкт-Петербурга в свою команду и открываем отдельный набор для слабовидящих и незрячих школьников, для которых проект будет делать классные и интересные вещи!

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ:

Записываем аудиокниги и аудиоспектакли на профессиональных студиях

Выступаем с чтецкими номерами

В период самоизоляции читаем нашим подопечным по телефону

ЧТО ЖДЕТ В НОВОМ СЕЗОНЕ:

Встречи с писателями для всех участников проекта

Мастер-классы по записи аудиокниг и чтецкому мастерству

Дискуссии и книжный клуб

Диплом волонтера

КАК К НАМ ПОПАСТЬ:

подай заявку и с тобой свяжется куратор.

по этой ссылке, если хочешь стать волонтером проекта https://forms.gle/FuagVkDTvU9mPFaG6

по этой ссылке, если хочешь стать подопечным проекта (для незрячих и слабовидящих ребят) https://forms.gle/JynZqRBYgzVZvBRG8

Фонд «Живая классика» реализует свои проекты на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, при поддержке комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.