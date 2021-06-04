«Летние чтения» в библиотеке Маяковского

С 1 июня по 1 июля пройдёт 15 встреч не только в здании отдела литературы на иностранных языках, но и на городских площадках: в лофт-проекте «Этажи», книжном магазине «Порядок слов», Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Молодёжном театре на Фонтанке, а также в Маяковке на Васильевском острове («Линии») и Невском, 20.

Актёры петербургских театров прочитают для вас отрывки из произведений авторов-номинантов международного проекта «Читающий Петербург: выбираем лучшего зарубежного писателя». В программе участвуют актёры Театра Дождей, билингвистического театра «Кромлех», Молодёжного театра на Фонтанке, театров «PRO человека» и «Такой театр», а также преподаватели и учащиеся Детской профессиональной тренинг-киностудии «Актёр».

Но это ещё не всё! В рамках «Летних чтений» пройдёт несколько онлайн-встреч с авторами, ридинг-группа и — впервые в истории чтений — мастер-класс по сценической речи от профессора Российского государственного института сценических искусств.

Вы можете присоединиться к программе и не выходя из дома — каждый день мы будем вести трансляцию на YouTube-канале «Маяковка ».

А в заключение мы приглашаем всех на конкурс чтения вслух!

Полное расписание ищите в группе библиотеки Маяковского.