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В Петербурге простятся с защитником Ленинграда, младшим лейтенантом ВВС Андреевым Константином Михайловичем

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
В Петербурге простятся с защитником Ленинграда, младшим лейтенантом ВВС Андреевым Константином Михайловичем

20 февраля в 12.30 в Музее обороны и блокады Ленинграда (Соляной переулок, 9) пройдет церемония прощания с защитником Ленинграда, младшим лейтенантом ВВС Андреевым Константином Михайловичем, погибшим в воздушном бою 17 сентября 1944 года.

Фрагменты самолета Як-9Т, останки летчика, а также комсомольский билет пилота на имя Андреева Константина Михайловича были найдены 29 мая 2019 года. К сожалению, поиски родственников, продолжавшиеся более года, к результату не привели. В связи с этим, администрация городского округа Прохладный совместно с советом ветеранов города приняли решение предать останки защитника Ленинграда земле на его Родине в городе Прохладном Кабардино-Балкарской Республики.

Во время церемонии прощания состоится передача останков летчика постоянному представителю Кабардино-Балкарской Республики в Санкт-Петербурге.

Справочно:

Андреев Константин Михайлович родился в 1923 году в Кабардино-Балкарской АССР, г. Прохладный. Боевой путь летчика начался под Ленинградом 25 августа 1941 года в составе 283-го истребительного авиационного полка 75-й истребительной авиационной дивизии.

В 1941 году полк сопровождал транспортные самолёты в осаждённый Ленинград, прикрывал наземные войска и штурмовал позиции противника в ходе Синявинской наступательной операции, Тихвинских оборонительной и наступательной операций, с января 1942 года участвовал в Любанской наступательной операции.

Основной задачей полка в 1944 году было сопровождение самолётов-артиллерийских корректировщиков и участие в Ленинградско-Новгородской, Выборгской, Нарвской, Таллинской, Моонзундской десантной операций.

Согласно именному списку безвозвратных потерь 13-й Воздушной Армии на 10 октября 1944 года, самолёт младшего лейтенанта Андреева был сбит в воздушном бою 17 сентября 1944 года в районе города Тарту.

Источник: Комитет по молодежной политике
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