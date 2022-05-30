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Питерец.ру » Культура » Выставка «Creativity»

Выставка «Creativity»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Артмуза
Выставка с говорящим названием «Creativity» включает в себя арт-фотографию и живопись

Съемки и живопись как тренировка креативности: художница из Беларуси, представлявшая страну на Dubai Expo 2020, выставит в музее Артмуза геометричные живопись и фотографию. Ручной труд во время продакшена исключает цифровую дорисовку, а вместо холста выступает человек. 

Выставка с говорящим названием «Creativity» включает в себя арт-фотографию и живопись, объединённые созидательной энергией и чистым цветом. Главной темой фотографий Дарьи Еремеевой является человек, который выступает в роли чистого холста для создания необычных концепций. Все кадры пропитаны яркой минималистичностью абстрактных направлений искусства: особую любовь к супрематике, кубизму и четким формам художнице привил воздух родного города Витебска (Беларусь), наследие которого богато серьезными художественными именами (Марк Шагал, Казимир Малевич и др.). Автор с легкостью составляет геометрические композиции и считает эту способность врожденным навыком, против которого она не хочет и не может противостоять.

Стоит обратить внимание и на творческий подход Дарьи: она исключает дорисовку на пост-обработке изображений, вручную создавая все элементы снимка, который увидит зритель. Грим, костюмы, аксессуары рукотворны, и художница выступает не только в роли портретиста, но также дизайнера и декоратора. Так, ее художественный стиль легко считать и с живописных работ маслом – всё те же манера исполнения, композиция, цветовые комбинации. На выставке живопись и фотография дополняют друг друга и становятся единым целым.

Дарья Еремеева – профессиональный фотограф и художник, за последние 10 лет работы завоевала десятки престижных мировых наград в области фотографии, в том числе став Лучшим Профессиональным Фотографом Европы 2020 (фотоконкурс ассоциации FEP) и став первым победителем в истории конкурса из Восточной Европы. В 2020-м Дарья была избрана представлять зону искусства Республики Беларусь в Национальном Павильоне на Всемирной Выставке ЭКСПО Дубай 2020, с персональной выставкой арт-фотографии, посвященной культуре, наследию и традициям Беларуси.

ДАРЬЯ ЕРЕМЕЕВА
CREATIVITY
1 июня – 29 августа 2022
Вернисаж 1 июня (ср) в 19:00 (в присутствии художника)

Галерея «Лекционный угол», 2 этаж

Фотография, живопись, 0+

Источник: Артмуза
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