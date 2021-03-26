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Питерец.ру » Общество » Он отрицал Холокост

Он отрицал Холокост

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
sledcom.ru
Отрицание Холокоста обернулось уголовным делом

«Питерец.ру» сообщает, что профессор Владимир Матвеев, отрицавший Холокост, столкнулся с серьезными проблемами. Против этого человека возбуждено уголовное дело. Данная информация поступила из прокуратуры Ленобласти.

Так что высказывание профессора на семинаре не осталось без внимания. Действия Матвеева, отрицавшего Холокост, приравняли к реабилитации нацизма. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье 354 УК РФ. Преподаватель также был уволен из университета. В вузе заявили, что слова Матвеева является недопустимыми с человеческой и научной точек зрения.

В наше время нужно быть очень острожным в высказываниях, поскольку они могут иметь серьезные последствия. Случай с Матвеевым послужит уроком для других.

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