Он отрицал Холокост

«Питерец.ру» сообщает, что профессор Владимир Матвеев, отрицавший Холокост, столкнулся с серьезными проблемами. Против этого человека возбуждено уголовное дело. Данная информация поступила из прокуратуры Ленобласти.

Так что высказывание профессора на семинаре не осталось без внимания. Действия Матвеева, отрицавшего Холокост, приравняли к реабилитации нацизма. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье 354 УК РФ. Преподаватель также был уволен из университета. В вузе заявили, что слова Матвеева является недопустимыми с человеческой и научной точек зрения.

В наше время нужно быть очень острожным в высказываниях, поскольку они могут иметь серьезные последствия. Случай с Матвеевым послужит уроком для других.