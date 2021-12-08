В библиотеке Гоголя открывается выставка, посвященная проблемам экологии

1 декабря в 15.00 в Мультимедиа-лаборатории библиотеки Гоголя открывается групповая выставка «Климат. Адаптация. Локальный взгляд», фиксирующая трансформацию социально-экологической и природной систем Северо-Запада и повседневную заботу об экологии на примере сельских жителей. Важным аспектом междисциплинарных работ художников стало стремление сделать видимыми экологические проблемы и тем самым снизить их риски для российского ландшафта и всего мира.

В рамках публичной программы к выставке в библиотеке пройдут встречи (в гибридном формате) с участниками проекта, исследователями и практиками «новой экологичности» и другими представителями различных эко-инициатив.

Выставка и публичная программа объединят трехлетний опыт сотрудничества исследователей, экологов и арт-кураторов по адаптации к изменению климата в местных сообществах и более 20 художников Северо-Запада, многие из которых побывали в исследовательских экспедициях. Помимо работ российских исследователей, художников и студентов, на выставке можно увидеть произведения учащихся кафедры искусств Университета Анкориджа (Аляска) в тематическом блоке «Вызовы Арктики».

Регистрация на открытие: https://biblioteka-gogolya.timepad.ru/event/1862037/.

Посетить выставку можно до 23 января по субботам и воскресеньям в часы работы библиотеки (12:00-20:00). Индивидуальная запись на посещение в будние дни по адресу электронной почты: [email protected]