ента новостей

21:43
Олаф Шольц назначен новым канцлером Германии
20:39
В Германии зафиксировано самое большое количество ежедневных смертей от COVID-19
20:32
В библиотеке Гоголя открывается выставка, посвященная проблемам экологии
14:17
В Ленобласти отчима заподозрили в насилии над падчерицей
14:07
В Петербурге полицейские провели рейды по этническим кафе
10:00
Грозят новыми санкциями
09:17
Пришли волки
08:29
Опять на поезде в Финляндию
22:51
Байден и Путин провели двухчасовую беседу по Украине
20:11
«Динамо» всерьёз преследует «Зенит» в чемпионате России по футболу
15:05
В Корабелке обсудили вопросы создания национальной сети технологических центров
15:03
Почти 4000 доноров помогли больницам Петербурга
14:34
В Петербурге жестоко избили профессора Ботанического сада
14:22
Китай пригрозил США «решительными контрмерами» за дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр
14:13
Байден и Путин намерены провести телеконференцию в критический момент эскалации напряженности вокруг Украины
11:33
В Петербурге задержали педофила, который домагался к 13-летней девочке в вагоне метро
11:19
Телефонные аферисты обманули пенсионерку из Сертолово
11:13
Телефонные аферисты обманули пенсионерку из Выборга
11:03
В Петербурге конфликт между водителями завершился поножовщиной
10:26
Индия подписывает с Россией торговые и оружейные сделки во время визита Путина в Нью-Дели
10:03
С уборкой снега проблемы
09:51
Поговорят со стариной Джо
08:49
Вирус стал вакциной?
17:31
Кандидата в президенты Франции Эрика Земмура схватили за шею на на политическом митинге
14:19
Китай хочет вернуться к нулевому показателю заболеваемости Covid
14:00
Студенты и преподаватели ЛЭТИ используют для работы платформу Pruffme.com
12:57
Столкновение полиции с демонстрантами в Брюсселе на протесте против Covid-19
12:54
Выставка «Белые сны»
12:47
Выставка «Притяжение Арктики»
12:41
В Петербурге пенсионер отдал аферистам почти 2 миллиона рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В библиотеке Гоголя открывается выставка, посвященная проблемам экологии

В библиотеке Гоголя открывается выставка, посвященная проблемам экологии

0
34
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В библиотеке Гоголя открывается выставка, посвященная проблемам экологии

1 декабря в 15.00 в Мультимедиа-лаборатории библиотеки Гоголя открывается групповая выставка «Климат. Адаптация. Локальный взгляд», фиксирующая трансформацию социально-экологической и природной систем Северо-Запада и повседневную заботу об экологии на примере сельских жителей. Важным аспектом междисциплинарных работ художников стало стремление сделать видимыми экологические проблемы и тем самым снизить их риски для российского ландшафта и всего мира.

В рамках публичной программы к выставке в библиотеке пройдут встречи (в гибридном формате) с участниками проекта, исследователями и практиками «новой экологичности» и другими представителями различных эко-инициатив.

Выставка и публичная программа объединят трехлетний опыт сотрудничества исследователей, экологов и арт-кураторов по адаптации к изменению климата в местных сообществах и более 20 художников Северо-Запада, многие из которых побывали в исследовательских экспедициях. Помимо работ российских исследователей, художников и студентов, на выставке можно увидеть произведения учащихся кафедры искусств Университета Анкориджа (Аляска) в тематическом блоке «Вызовы Арктики».

Регистрация на открытие: https://biblioteka-gogolya.timepad.ru/event/1862037/.

Посетить выставку можно до 23 января по субботам и воскресеньям в часы работы библиотеки (12:00-20:00). Индивидуальная запись на посещение в будние дни по адресу электронной почты: [email protected]

Источник: ЦБС Красногвардейского района
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

20-07-2021, 11:43
Выставка HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности
18-02-2021, 12:49
В библиотеке Гоголя расскажут об альтернативной гражданской службе
9-02-2021, 19:24
ЦБС Красногвардейского района на фестивале «Книжный маяк Петербурга»
5-03-2020, 19:37
Выставка «Энергия притяжения»
2-06-2021, 22:02
Выставка «Держава Рериха»
11-11-2015, 15:10
В Президентской библиотеке проходит выставка «Астрофотография»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
172
6-12-2021, 12:25
На севере Петербурга произошло смертельное ДТП
0
422
2-12-2021, 11:16
В центре Петербурга мигрант сбил 16-летнюю девушку
0
424
1-12-2021, 09:38
В Ленобласти автомашина с курсантами института войск Росгвардии вылетела в кювет
0
361
30-11-2021, 15:17
Под Петербургом иностранец на иномарке насмерть сбил пешехода
Наверх