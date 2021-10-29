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Питерец.ру » Культура » Онлайн-концерт группы «Нежность на бумаге»

Онлайн-концерт группы «Нежность на бумаге»

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49
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
«Нежность на бумаге» выступит с онлайн-концертом в поддержку донорства костного мозга

6 ноября состоится акустический онлайн-концерт группы «Нежность на бумаге» в поддержку донорства костного мозга.

Фонд «Страна помогает» при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями проведёт финальный, 6-й «Концерт доброты», посвящённый донорству костного мозга.

Специально для молодёжи выступит Ксения Зайцева из группы «Нежность на бумаге». Ввиду ограничений, связанных с профилактикой коронавирусной инфекции, мероприятие состоится исключительно в онлайн-формате.

Зрители могут послушать песни исполнительницы и задать ей вопросы в ВК-паблике Фонда «Страна помогает»: https://vk.com/strana_pomogaet

Присоединиться к онлайн-концерту можно будет 6 ноября в 16:00

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