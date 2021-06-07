Петербургские поэты схлестнутся друг с другом в эпической битве

Выбрать лучших поэтов России — такую непростую задачу поставило перед собой творческое объединение «НеоЛира». Для ее выполнения представители артели организовали новый сезон «Битвы лириков», проходящей в жанре открытого микрофона.

Первый концерт нового сезона «Битвы лириков» прошел в середине мая, а второй запланирован на 20 июня. В каждой из битв участвуют десять поэтов, которые читают свои стихи зрителям. По результатам конкурса в каждой десятке определяется победитель. К концу года их будет десять — и один из них получит звание лучшего из лучших.

На каждом из этапов разыгрывается приз в 10 тысяч рублей, а главным призом битвы года станут 100 тысяч рублей. Жюри конкурса состоит из профессиональных поэтов, возглавляет его писатель и композитор Антон Тарасов.

Как рассказали в артели поэтов «НеоЛира», каждая битва — это не скучное академическое мероприятие, а увлекательная и насыщенная событиями вечеринка людей, близких друг другу по взглядам и мировоззрению. На битвах «НеоЛиры» интересно и самим участникам, и зрителям: выступления поэтов сменяются стендапами, живой музыкой и викториной с гостями, на которой разыгрываются призы от партнеров — сети книжных магазинов и школы английского языка. При желании почитать свои стихи могут все желающие из числа зрителей.

Специальным гостем вечера станет набирающий популярность DJ Tom Rid. В качестве площадки для проведения битвы выбран клуб «Хаус Бар» на проспекте Энгельса, 124. Стоимость входа: от 500 рублей, в цену билета-депозита входит угощение по меню заведения. Начнется мероприятие в 18.00. Ведущий вечера — Слава Овчаренко.

Продолжительность концерта: 3 часа. По окончании шоу-программы всех желающих ждут бесплатное караоке и танцы до утра.

Ведется TV-съемка.

Официальный сайт артели поэтов «НеоЛира»: https://neolira.ru

Купить билеты можно по ссылке https://bitvalirikov.ticketscloud.org