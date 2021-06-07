Payeer

ента новостей

16:44
На мосту КАД через Муринский ручей на трое суток перекроют две полосы движения
14:33
Выставка «Лабиринты времени»
14:30
Выставка «Солнце, море, ледокол»
14:25
Петербургские поэты схлестнутся друг с другом в эпической битве
14:23
Проект из Петербурга «Открытый мир» выиграл грант на форуме «Таврида»
14:20
В Ленобласти двухлетний малыш выпал из окна
14:09
В Ленобласти аферисты обчистили пенсионера на 640 тысяч рублей
11:01
Художников и архитекторов из Санкт-Петербурга зовут оставить культурный след
10:57
Где стать донором и отметить Всемирный день донора крови?
10:39
В Ленобласти в ДТП при лобовом столкновении два человека погибли и один серьезно пострадал
10:03
Нам нужны бойлеры!
09:37
Каковы результаты форума?
09:05
Путин высказался о взаимоотношениях с США
00:01
После победы над Россией Канаду было не остановить: команда Жерара Галланра стала чемпионом мира
17:33
Экипажи истребителей Су-35С отработали ведение воздушного боя в безориентирном пространстве акватории Балтийского моря
16:08
В Петербурге пенсионерка попала под колеса электросамоката
15:30
В общевойсковую армию ЗВО продолжает прибывать молодое пополнение
15:27
Российские фармкомпании работают над повышением доверия врачей и пациентов к качеству лекарственных препаратов
10:15
Коронавирус появился под Гатчиной
09:29
Так мешает оппозиция или нет?
20:54
ЛафаржХолсим и «Российский экологический оператор» подписали соглашение о сотрудничестве
15:29
«Летние чтения» в библиотеке Маяковского
12:57
В Ленобласти пироманы спалили две машины и дом местного коммерсанта
12:43
В Петербурге мошенники навязали женщине два кредита
12:25
В Петербурге ребенока сбила «Лада Веста»
12:18
В Петербурге женщина на электросамокате сбила мальчика
12:12
В Петербурге девочку сбил электросамокат
12:06
В центре Петербурга задержали карманника
10:14
Россия выходит из кризиса?
09:33
Задолжали за капремонт
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Петербургские поэты схлестнутся друг с другом в эпической битве

Петербургские поэты схлестнутся друг с другом в эпической битве

0
11
Опубликовал: Питерец
0
Фото:
Яндекс
Выбрать лучших поэтов России — такую непростую задачу поставило перед собой творческое объединение «НеоЛира».

Выбрать лучших поэтов России — такую непростую задачу поставило перед собой творческое объединение «НеоЛира». Для ее выполнения представители артели организовали новый сезон «Битвы лириков», проходящей в жанре открытого микрофона.

Первый концерт нового сезона «Битвы лириков» прошел в середине мая, а второй запланирован на 20 июня. В каждой из битв участвуют десять поэтов, которые читают свои стихи зрителям. По результатам конкурса в каждой десятке определяется победитель. К концу года их будет десять — и один из них получит звание лучшего из лучших.

На каждом из этапов разыгрывается приз в 10 тысяч рублей, а главным призом битвы года станут 100 тысяч рублей. Жюри конкурса состоит из профессиональных поэтов, возглавляет его писатель и композитор Антон Тарасов.

Как рассказали в артели поэтов «НеоЛира», каждая битва — это не скучное академическое мероприятие, а увлекательная и насыщенная событиями вечеринка людей, близких друг другу по взглядам и мировоззрению. На битвах «НеоЛиры» интересно и самим участникам, и зрителям: выступления поэтов сменяются стендапами, живой музыкой и викториной с гостями, на которой разыгрываются призы от партнеров  сети книжных магазинов и школы английского языка. При желании почитать свои стихи могут все желающие из числа зрителей.

Специальным гостем вечера станет набирающий популярность DJ Tom Rid. В качестве площадки для проведения битвы выбран клуб «Хаус Бар» на проспекте Энгельса, 124. Стоимость входа: от 500 рублей, в цену билета-депозита входит угощение по меню заведения. Начнется мероприятие в 18.00. Ведущий вечера — Слава Овчаренко.

Продолжительность концерта: 3 часа. По окончании шоу-программы всех желающих ждут бесплатное караоке и танцы до утра.

Ведется TV-съемка.

Официальный сайт артели поэтов «НеоЛира»: https://neolira.ru

Купить билеты можно по ссылке https://bitvalirikov.ticketscloud.org

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

27-11-2020, 13:31
В Петербурге пройдет литературный конкурс «Битва Лириков»
4-02-2021, 11:17
Поэзия – дело влюблённых! Большой поэтический вечер в честь Дня Всех Влюблённых
27-04-2021, 19:22
Глаголом жги сердца людей: команда артели поэтов «НеоЛира» с размахом отметит день рождения проекта
25-02-2021, 19:04
В Петербурге пройдет вечер памяти Анны Ахматовой
15-12-2020, 19:37
Новогодний вечер поэтов в Петербурге
9-07-2019, 21:45
Герценовский поэтический слэм

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
89
Сегодня, 10:39
В Ленобласти в ДТП при лобовом столкновении два человека погибли и один серьезно пострадал
0
183
5-06-2021, 16:08
В Петербурге пенсионерка попала под колеса электросамоката
0
192
4-06-2021, 12:25
В Петербурге ребенока сбила «Лада Веста»
0
191
4-06-2021, 12:18
В Петербурге женщина на электросамокате сбила мальчика
Наверх