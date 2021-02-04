Поэзия – дело влюблённых! Большой поэтический вечер в честь Дня Всех Влюблённых

14 февраля в 18:00 на сцене CoffeeArtHall состоится большой праздничный концерт в честь Дня Святого Валентина.

Резиденты артели поэтов «НеоЛира» прочтут свои лучшие стихотворения о любви. Помимо стихов в программу вечера входят выступление музыкального женского коллектива «Элиарин», диджейский сет от DJ Tom Rid, прозаические юмористические монологи от создателя, продюсера и идейного вдохновителя проекта «НеоЛира» Антона Тарасова. Бонусом для зрителей будет розыгрыш ценных призов.

Артель поэтов «НеоЛира» - творческое объединение молодых поэтов Северной Столицы. Уже несколько лет резиденты проекта читают стихи на разных площадках города, с завидной регулярностью собирая аншлаги. Помимо концертов и квартирников, под эгидой «НеоЛиры» проводится один из самых знаковых и масштабных поэтических открытых микрофонов Санкт-Петербурга «Битва Лириков» с внушительным денежным призом. За время существования «НеоЛиры» десятки поэтов смогли добиться признания и найти свою публику.

Вход строго по билетам. Стоимость билета: от 400 рублей.

Купить билеты: https://triartumevents.timepad.ru/event/1547339/

Дата: 14 февраля в 18:00

Адрес: Санкт-Петербург, Сытнинская ул., 14

Стоимость билета: от 400 рублей.