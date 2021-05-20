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Питерец.ру » Культура » Морской базар

Морской базар

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Google
В пространстве Севкабель Порт пройдет Seaside Bazaar

С 29 по 30 мая в пространстве Севкабель Порт пройдет Seaside Bazaar, он же городская ярмарка модного дизайна, локальной идентичности и современной культуры. Территория для обмена товарами, впечатлениями и знаниями. 200 локальных брендов соберутся под крышей Кабельного цеха.

Пространство Морского базара будет поделено на тематические зоны: одежда и аксессуары, товары для дома и декора, красота и здоровье, гастрономия, детская одежда и игрушки. У каждой из зон будет свой собственный куратор. Каждый куратор, в свою очередь, поможет нам с расположением участников наиболее интересным для гостей образом, соберет гармоничный состав участников без лишней конкуренции и позовет к участию своих коллег — тех, кому доверяет и в ком видит огромный потенциал.

Информация для участников и регистрация: https://vk.cc/c0EDtN

Страница в Instagram: https://www.instagram.com/seasidebazaar

Встреча во Вконтакте: https://vk.com/seasidebazaar

Встреча на Facebook: https://fb.me/e/BtRE9zht

Seaside Bazaar/Морской базар 

29 – 30 мая 2021

12:00 – 21:00

Севкабель Порт, Кожевенная 40, лит. Б

Вход свободный

Источник: Севкабель Порт
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