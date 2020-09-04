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Питерец.ру » Общество » Регистрация на молодежный форум «ВышеКрыши» продлена до 9 сентября

Регистрация на молодежный форум «ВышеКрыши» продлена до 9 сентября

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
Регистрация на молодежный форум «ВышеКрыши» продлена до 9 сентября

Чтобы посетить второй Всероссийский молодежный форум «ВышеКрыши», который пройдет 12-13 сентября в Санкт-Петербурге на площадке Севкабель Порт, нужно зарегистрироваться на сайте Росмолодежи до 9 сентября. Дополнительная регистрация также открыта для тех, кому 30-35 лет.

Форум «ВышеКрыши» приглашает молодых, активных и креативных людей со всей России: здесь соберутся и представители молодежных движений, и те, кто развивает собственный бизнес или благотворительные проекты, и представители самых разных творческих направлений. А также все, кто не против развлечься, обсудить важные для общества и саморазвития темы и провести время с друзьями в отличном месте.

В качестве  модераторов и спикеров дискуссионных площадок приглашены интересные и успешные в своих областях персоны:  Олимпийская чемпионка по фигурному катанию  Аделина Сотникова,  блогер и журналист Ирина Шихман,  визажист, блогер и предприниматель  Елена Крыгина,  владелец компании «Shokobox» Андрей Шарков, руководитель event-направления HeadHunter Северо-Запад Светлана Конькова, руководитель департамента образовательных проектов Мастерской Управления «Сенеж» АНО «Россия - страна возможностей» Екатерина Егошина,  член общественной палаты РФ от Санкт-Петербурга и директор по развитию «РУССОФТ» Валентин Макаров, основатель и главный тренер сети студий SMSTRETCHING Самира Мустафаева, музыкальный продюсер, композитор, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев и многие другие.

Все 2 дня на «ВышеКрыши» будет множество развлекательных и познавательных активностей: культурно-исторический квест, занятия спортом и уличные танцы, ЗОЖ-мастер-классы, бьюти-мастерские и модный показ, а также кино, концерты и спектакли, выставки современного искусства и инноваций. В завершение, по традиции, состоится большой концерт с участием популярных музыкантов и хедлайнеров вечера. В этом году ими станут дуэт RАSA и группа CREAM SODA.

«Рад что этот форум, который соберет множество активных, думающих и веселых людей, проходит именно в Санкт-Петербурге. Этот город давно зарекомендовал себя отличными молодежными проектами, и теперь в их число входит еще один. Думаю, наш город скоро будут называть не северной, а молодежной столицей нашей страны», - говорит игрок телеклуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов. Он организует интеллектуально-развлекательную викторину «Выше Крыши» для участников форума.

Ссылка на регистрацию: https://vk.cc/awKbi0

Официальный сайт форума «Выше крыши»: форумвышекрыши.рф

Форум в соцсетях: https://www.instagram.com/forum_vyshekryshi/, https://vk.com/forumvyshekryshi

Источник: Комитет по молодежной политике
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