Payeer

ента новостей

14:41
Общественники проводят профилактическую работу по защите архитектурного облика Петербурга от вандализма
11:35
В Ленобласти на пожаре погибла маленькая девочка
11:16
В Ленобласти блокадники получили дополнительные меры соцподдержки
11:05
В Петербурге реконструируют здание «Мюзик-Холла»
11:02
На КАД между развязками с Шафировским проспектом и проспектом Культуры перекроют две полосы движения
10:56
В Пушкине мужчина с балкона открыл стрельбу по прохожим
10:00
Что с коллективным иммунитетом?
09:20
Лидерство в малом бизнесе
19:36
Волонтеров-медиков наградят за 200 тысяч термометрий
19:28
На КАД между развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе перекроют одну полосу движения
14:26
На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост
14:16
В Петербурге горит фабрика «Невская мануфактура»
12:48
Что с кредитами?
12:16
60 лет со дня полета в космос
11:58
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
11:47
В Ленобласти мужчина на угнанном авто совершил ДТП
11:27
В Петербурге неизвестный ранил ножом беременную женщину
11:08
В Петербурге у клуба Money-Honey произошла массовая драка
10:56
На развязке КАД с Приморским шоссе на две недели полностью перекроют съезд
10:52
В Петербурге ликвидировано подпольное игорное заведение
10:41
В Невском лесопарке обнаружен труп мужчины
00:38
Волейбольный «Зенит» стал серебряным призёром Суперлиги, а победило снова московское «Динамо»
21:24
В Санкт-Петербурге военнослужащие общевойсковой армии ЗВО почтили память узников концлагерей
00:39
СКА сумел возродить интригу в серии с ЦСКА, выиграв пятый матч в третьем овертайме
19:40
Военнослужащие танковой армии ЗВО устроили сюрприз на 97 день рождения ветерана Великой Отечественной войны
19:38
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе перекроют одну полосу движения
10:43
Помогают родителям
10:20
Сколько свободно ковидных коек?
01:40
Баскетбольный «Зенит» сделал ещё шаг для завоевания места в плей-офф Евролиги
14:16
Открытие 3-его Фестиваля немецкоязычных стран в Санкт-Петербурге
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Общественники проводят профилактическую работу по защите архитектурного облика Петербурга от вандализма

Общественники проводят профилактическую работу по защите архитектурного облика Петербурга от вандализма

0
26
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ОНФ
Народный фронт проводит профилактическую работу по защите архитектурного облика Санкт-Петербурга от вандализма

Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге совместно с исполнительными органами государственной власти, художниками и неравнодушными петербуржцами проводят профилактическую работу, направленную на предотвращение актов вандализма в отношении объектов городской среды. Ранее общественникам поступило большое количество жалоб от горожан на то, что нанесенные незаконные изображения портят внешний вид города.

«Наш город славится на весь мир своей историей, архитектурой, культурной жизнью. Нанесение вандальных изображений и надписей на элементы городской среды не только портят внешний вид Петербурга, но и наносят физический вред сооружениям. Материалы, которые используются для нанесения подобных изображений, способствуют разрушению фасадов. Нельзя закрывать глаза и на то, что вандальные графические изображения в большинстве случаев носят оскорбительный характер», – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.

В связи с этим в городе проводится разъяснительная работа со школьниками и учащимися вузов для формирования отрицательного отношения к актам вандализма. Для этого художником Дмитрием Стрижовым был разработан социальный плакат, который уже размещается в образовательных учреждениях города. Кроме того, ведется разработка отдельно стоящих конструкций, на поверхности которых будет допускаться создание граффити на территории Санкт-Петербурга без необходимости получения разрешения от органов власти. Перечень и адреса таких конструкций будут опубликованы в публичном доступе сразу после их согласования.

Ранее ОНФ в Петербурге выступил инициатором работы по объединению усилий профильных исполнительных органов государственной власти, художников и неравнодушных жителей города, направленной на создание достаточной законодательной базы об уличном искусстве.

Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

26-03-2020, 18:58
Общественники запускают онлайн опрос о состоянии объектов культурного наследия
31-08-2020, 19:50
Общественники просят власти города сохранить граффити с изображением Портновой, Цоя и Бодрова
29-10-2013, 10:25
В Кронштадте организована акция против вандализма
11-09-2020, 19:32
Общественники помогли жительнице блокадного Ленинграда добиться права на денежные выплаты
20-05-2020, 13:23
Общественники взяли под контроль исполнение поручения Президента России о выплате денежных надбавок медицинским работникам
2-04-2020, 11:32
В Петербурге сотрудники МЧС проводят профилактическую работу

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
135
Вчера, 11:58
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
106
Вчера, 11:47
В Ленобласти мужчина на угнанном авто совершил ДТП
0
175
7-04-2021, 11:02
В центре Петербурга иномарка сбила школьника
0
162
7-04-2021, 10:40
На Пискаревком проспекте иномарка сбила 10-летнюю девочку
Наверх