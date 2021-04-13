Общественники проводят профилактическую работу по защите архитектурного облика Петербурга от вандализма

Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге совместно с исполнительными органами государственной власти, художниками и неравнодушными петербуржцами проводят профилактическую работу, направленную на предотвращение актов вандализма в отношении объектов городской среды. Ранее общественникам поступило большое количество жалоб от горожан на то, что нанесенные незаконные изображения портят внешний вид города.

«Наш город славится на весь мир своей историей, архитектурой, культурной жизнью. Нанесение вандальных изображений и надписей на элементы городской среды не только портят внешний вид Петербурга, но и наносят физический вред сооружениям. Материалы, которые используются для нанесения подобных изображений, способствуют разрушению фасадов. Нельзя закрывать глаза и на то, что вандальные графические изображения в большинстве случаев носят оскорбительный характер», – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.

В связи с этим в городе проводится разъяснительная работа со школьниками и учащимися вузов для формирования отрицательного отношения к актам вандализма. Для этого художником Дмитрием Стрижовым был разработан социальный плакат, который уже размещается в образовательных учреждениях города. Кроме того, ведется разработка отдельно стоящих конструкций, на поверхности которых будет допускаться создание граффити на территории Санкт-Петербурга без необходимости получения разрешения от органов власти. Перечень и адреса таких конструкций будут опубликованы в публичном доступе сразу после их согласования.

Ранее ОНФ в Петербурге выступил инициатором работы по объединению усилий профильных исполнительных органов государственной власти, художников и неравнодушных жителей города, направленной на создание достаточной законодательной базы об уличном искусстве.