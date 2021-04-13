Общественники проводят профилактическую работу по защите архитектурного облика Петербурга от вандализма

Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге совместно с исполнительными органами государственной власти, художниками и неравнодушными петербуржцами проводят профилактическую работу, направленную на предотвращение актов вандализма в отношении объектов городской среды. Ранее общественникам поступило большое количество жалоб от горожан на то, что нанесенные незаконные изображения портят внешний вид города.
В связи с этим в городе проводится разъяснительная работа со школьниками и учащимися вузов для формирования отрицательного отношения к актам вандализма. Для этого художником Дмитрием Стрижовым был разработан социальный плакат, который уже размещается в образовательных учреждениях города. Кроме того, ведется разработка отдельно стоящих конструкций, на поверхности которых будет допускаться создание граффити на территории Санкт-Петербурга без необходимости получения разрешения от органов власти. Перечень и адреса таких конструкций будут опубликованы в публичном доступе сразу после их согласования.
Ранее ОНФ в Петербурге выступил инициатором работы по объединению усилий профильных исполнительных органов государственной власти, художников и неравнодушных жителей города, направленной на создание достаточной законодательной базы об уличном искусстве.