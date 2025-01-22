В СПб задолжали по ипотеке

«Питерец.ру» сообщает, что жители Северной столицы за последний год задолжали по ипотеке почти 5 млрд. руб. В прошлом году в СПб было возбуждено более 11 тыс. исполнительных производств о взыскании задолженности по ипотечным кредитам.

Специалисты отмечают, что рост задолженности по ипотеке может быть связан с различными факторами: потерей работы, снижением доходов, изменением условий кредитования и другими экономическими трудностями. Если задолженность по ипотеке не погашается в установленные сроки, имущество может быть изъято и продано для погашения долга.

Эксперты рекомендуют гражданам, столкнувшимся с финансовыми трудностями, не игнорировать проблему, а обратиться в банк для обсуждения возможных вариантов решения этой ситуации.