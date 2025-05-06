Доллару не суждено упасть до 60 рублей

«Питерец.ру» сообщает, что эксперты пересмотрели свои прогнозы относительно курса доллара. Надежды на то, что американская валюта опустится ниже отметки 60 руб., судя по всему, не оправдаются.

Аналитики отмечают, что на текущий момент экономические и политические факторы складываются не в пользу значительного ослабления доллара. Среди ключевых причин называют укрепление позиций ряда мировых валют, изменения в геополитической обстановке и адаптацию финансовых рынков к новым условиям. Немаловажную роль сыграло снижение цен на нефть, что не способствует укреплению рубля и ослаблению доллару.

В общем, в ближайшее время ожидать резкого падения американской валюты не стоит. Курс доллара вряд ли опустится ниже 80 руб.