Петербург успешно привлекает инвестиции, несмотря на вызовы

Губернатор Беглов заявил, что Северная столица достигла значительных успехов в привлечении инвестиций, несмотря на экономические трудности. В 2024 году объем вложений в основной капитал предприятий СПб составил 1 трлн. 529,5 млрд. руб., что на 10,5% больше с учетом инфляции.

В прошлом году физический объем инвестиций достиг 1 трлн. 279 млрд. руб., увеличившись на 10,7%. Беглов отметил, что город перевыполняет планы по инвестициям, несмотря санкции Запада и другие вызовы.

Особое внимание губернатор уделил ситуации с уходом западных компаний. В этот период заработали меры поддержки бизнеса, программы импортозамещения, в результате чего сложился благоприятный инвестиционный климат, способствующий двузначному росту вложений.

Беглов подчеркнул, что частные инвестиции в Петербург следуют за масштабными государственными проектами, которые поддерживает Президент России. Это создает уверенность в будущем города и его потенциале.